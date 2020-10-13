Проведение опроса в день выборов противоречит Избирательному кодексу, – КИУ

В Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В КИУ отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.

В КИУ указывают на неясность того, какие именно юридические механизмы могут использовать для проведения подобных опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, будет ли проводиться опрос в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь итоги такого опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий – это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах и определяет полномочия членов избирательных комиссий", – говорится в сообщении.

Комитет также напоминает, что до дня голосования остается 12 дней, а любая дополнительная нагрузка на членов комиссий может заблокировать избирательный процесс.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор по поводу того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан", – указано в сообщении.

КИУ отмечает, что в нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".