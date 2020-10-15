Свободная экономическая зона на Донбассе: Зеленский назвал второй вопрос общенационального опроса

15 октября в соцсетях Владимира Зеленского появилось видео со вторым из пяти вопросов, которые будут включены во всеукраинский опрос 25 октября. Президент Украины хочет узнать отношение украинцев к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты", - отметил Зеленский.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) - это часть территории страны с четко установленными границами и принятым специальным правовым режимом. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Первый вопрос: "Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.