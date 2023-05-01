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"Прогнулся под хо*лов": Медведев обвинил Илона Маска из-за блокировки в Twitter

Фото: Polskeradio.pl | Медведев считает, что достаточно использовал Twitter

Зампред Совета безопасности РФ признался, что ранее Россия "цинично" использовала Twitter для продвижения своих пропагандистских целей.

После того, как Twitter заблокировал пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он призывал разорвать дипломатические отношения с Польшей, Медведев обвинил Илона Маска в том, что его соцсеть "прогнулась под украинцев". Об этом Медведев написал 1 мая в своем Telegram.

"Твиттер" прогнулся под госдепом и хох**ми. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы…" — гневно отреагировал политик.

Также Медведев признался, что Россия использовала Twitter для продвижения собственной пропаганды.

"А если серьезно, то обойдемся и без него. В конце концов, это (Twitter — ред.) всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — пишет российский политик.

Медведев утверждает, что основная задача РФ сейчас — нанести поражение врагам и вернуть свои земли.

"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным г**дам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого", — заключил он.

Напомним, 29 апреля Медведев написал в своем англоязычном Twitter-аккаунте, что он не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей, считает что это государство не должно существовать и призвал истреблять наемников из Польши, которые воюют на стороне Украины.

До этого, 28 апреля Медведев прокомментировал запрет на въезд в Молдову некоторым гражданам России, включая президента Владимира Путина, заявив, что "такой страны, как Молдова, не существует".