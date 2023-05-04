Выступит в Гааге: Зеленский прилетел из Финляндии в Нидерланды, – СМИ

Украинский лидер прибыл в Нидерланды ко Дню памяти о жертвах Второй мировой войны, однако по мнению эксперта по Восточной Европе Боба Дина, эта дата может быть совпадением.

В Нидерландах приземлился правительственный самолет, на борту которого, вероятно, находится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил нидерландский портал NOS 3 мая.

Сообщается, что рейс прибыл из Финляндии, которую накануне посетил украинский лидер. Как отмечают авторы публикации, это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды в роли главы государства.

Ожидается, что президент Украины выступит в Гааге 4 мая, произнеся речь под названием "Нет мира без справедливости".

В источнике также говорится, что 4 мая в Амстердаме традиционно пройдет День памяти о жертвах Второй мировой войны, однако нет информации о выступлении Зеленского на соответствующем мероприятии.

По мнению эксперта по Восточной Европе Боба Дина, дата прибытия украинского президента в Нидерланды обусловлена логистикой и является простым совпадением, однако символика 4 мая будет присутствовать в его речи.

Дин также считает, что Зеленский собирается запросить больше вооружений и истребителей, а также лоббировать членство Украины в НАТО.

Отметим, что официального подтверждения визита Владимира Зеленского в Нидерланды с украинской стороны пока не поступало.

Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский неожиданно прибыл с официальным визитом в Хельсинки, чтобы обсудить с финскими властями вопросы безопасности на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что западные партнеры передадут Украине самолеты после успешного контрнаступления ВСУ.

Мы также писали о том, что на 13 мая у Владимира Зеленского запланирован визит в Германию по приглашению федерального президента. По данным медиа, берлинская полиция готовит масштабную операцию со шлагбаумами, проверкой документов, снайперами и собаками.