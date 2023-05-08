Спонсор "ДНР": у экс-нардепа Горбатова нашли древние артефакты на миллионы долларов (фото)

По версии ГБР, бывший нардеп-коллаборант украл уникальный гунский меч, шлемы эпохи Эллинизма и иконы из музеев Крыма. Только в Киеве у него нашли более 6 тысяч культурных ценностей.

Правоохранители нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова во время обысков коллекции древних украинских артефактов. Об этом сообщил 8 мая пресс-центр Госбюро расследований (ГБР).

В июне прошлого года Горбатова поймали на финансировании террористов "ДНР", экс-политик вел бизнес на оккупированных территориях Украины и платил налоги захватчикам. В начале 2000-х годов Горбатов был главой Совета министров АР Крым.

Валерий Горбатов был главой Совета министров АР Крым

В ГБР отмечают, что подозреваемый хранил уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI-XII веков, украшения, шлемы, иконы и прочие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Подозреваемый хранил уникальный гунский меч с золотой отделкой

Бывший крымский чиновник присвоил культурное наследие Украины из музеев полуострова, а часть выкупил у "черных археологов", утверждают в ведомстве.

Коллекция Горбатова — какие артефакты присвоил экс-депутат?

После шести обысков в одном из принадлежащих бывшему политику офисных помещений в Киеве сотрудники ГБР нашли более 6 тыс. единиц исторических и культурных ценностей. Среди находок — скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга XII века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

А при обысках в начале мая у экс-депутата и членов его группы выявили другой тайник с большой коллекцией древностей, которые могли быть изъяты из музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок.

Всего правоохранители выявили более тысячи артефактов эпох от бронзового века до позднего средневековья. Один из изъятых у него мечей гунов украшен золотом и альмандинами (разновидность красных или красно-фиолетовых гранатов, — ред.).

"По стилистике он напоминает известную гунскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами", — отметили в ГБР.

Горбатов присвоил доспехи XVI-XIХ веков, в том числе шлемы польских гусар типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья.

Горбатов хранил шлемы эпохи Эллинизма и посуду Трипольской культуры

Правоохранители обнаружили византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила XI-XII века, античные и скифские древности, иконы, холодное оружие XIV-XIХ веков, периода Первой и Второй мировых войн, а также мечи эпохи Великого переселения народов (примерно IV—VII века).

Найденные предметы передали на хранение в Национальный музей истории Украины

Артефакты передали на хранение в Национальный музей истории Украины. Планируется назначение экспертиз для установления культурной ценности объектов и их стоимости.

В ГБР подсчитали, что обе коллекции могут стоить миллионы долларов.

Во время обысков правоохранители нашли документы незаконной хозяйственной деятельности Горбатова на временно оккупированной территории Крыма и Донецкой области.

"По оперативным данным, экс-депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии", — подчеркнули в ГБР.

В отношении Горбатова открыты уголовные производства по трем статьям:

часть 4 статьи 110-2 — финансирование действий по насильственной смене, свержению конституционного строя или захвата власти, изменению границ территории или госграницы Украины;

часть 3 статьи 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;

статья 198 — приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного противоправным путем.

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что украинский Центр национального сопротивления в ноябре прошлого года подсчитал количество украденных российскими оккупантами экспонатов из музеев Херсона и области. ВС РФ могли вывезти более 15 тысяч предметов старины.

А 31 марта стало известно о нахождении в Польше нескольких уникальных предметов конца бронзового века. Археологи обнаружили топор и два бронзовых украшения периода лужицкой культуры.