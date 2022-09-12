Финансировал оккупантов: суд арестовал 28 помещений и 42 машины экс-нардепа Горбатова (фото)

Валерию Горбатову, который был тестем "главы Крыма" Сергея Аксенова, грозит до 10 лет тюрьмы. Свои компании на временно оккупированном полуострове он переоформил на других лиц.

Суд наложил арест на активы экс-нардепа Валерия Горбатова, который в начале нулевых руководил Советом министров АР Крым. По имеющимся сведениям, подозреваемый вел коммерческую деятельность на аннексированном полуострове и платил налоги оккупационным властям. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Чтобы скрыть принадлежность своих активов, Горбатов переоформил предприятия на других лиц, их активы также под арестом.

Что арестовано у экс-депутата Горбатова?

В общей сложности, арестованы 5 тыс. квадратных метров недвижимости, из них:

3 квартиры;

8 админзданий;

2 жилых дома;

15 объектов нежилого фонда;

Более того, арестованы 42 транспортных средства бывшего депутата:

8 легковых автомобилей;

34 единицы сельхозтехники и прицепы.

Следствие подозревает чиновника в финансировании деятельности, направленной на насильственную смену власти и изменение государственной границы Украины, а также в оправдании, признании правомерной или отрицании вооруженной агрессии РФ.

Бывшему народному избраннику грозит до 10 лет тюремного заключения.

Кто такой Валерий Горбатов?

Горбатов — уроженец Николаевской области. С 2001—2002 гг. возглавлял Совет министров АР Крым, с 1994—2006 гг. был народным депутатом Украины и занимал должности в ряде госведомств. В середине 90-х он был постоянным представителем президента Украины Леонида Кравчука и пришедшего ему на смену Леонида Кучмы в АР Крым.

Дело Валерия Горбатова

В июне 2022 года сотрудники ГБР пришли к выводу, что Валерий Горбатов финансировал террористическую организацию "ДНР" и вел коммерческую деятельность на оккупированных украинских территориях, платя налоги в российскую казну.

Валерий Горбатов имеет отношение к "Горловской бумажной фабрике" и ООО "Благотворительный Союз", которые работают на временно оккупированной территории Украины.

Более того, в вину бывшему украинскому чиновнику вменяется присвоение культурного наследия Украины. Предположительно, он причастен к похищению экспонатов крымских музеев, представляющих собой культурную ценность, и скупке археологических находок у "черных" археологов.

[ + – ] У Валерия Горбатова совместный бизнес с "главой Крыма" Сергеем Аксеновым.

У коллаборациониста тесные связи с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым, который ведет с Горбатовым общий бизнес. Жена Аксенова предоставляла бывшему нардепу доверенность на право пользования своим имуществом. Известно также, что так называемый глава Крыма Аксенов был женат на дочери Горбатова Ольге.

Напомним, что командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес допускает, что в следующем году Украина вернет Крым. У России практически исчерпан ресурс для наступательных действий. Предшествовать деоккупации полуострова будет битва за Херсон.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ ликвидировали офицера ВС РФ, который захватывал Крым и Запорожскую АЭС. Уроженец Ростовской области участвовал в вооруженном вторжении в Украину.