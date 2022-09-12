Фінансував окупантів: суд заарештував 28 приміщень та 42 машини екснардепа Горбатова (фото)

Валерію Горбатову, який був тестем "голови Криму" Сергія Аксьонова, загрожує до 10 років ув'язнення. Свої компанії на тимчасово окупованому півострові він переоформив на інших осіб.

Суд наклав арешт на активи екснардепа Валерія Горбатова, котрий на початку нульових керував Радою міністрів АР Крим. За наявними відомостями, підозрюваний вів комерційну діяльність на анексованому півострові та сплачував податки окупаційній владі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Щоб приховати належність своїх активів, Горбатов переоформив підприємства на інших осіб, їхні активи також під арештом.

Що заарештовано в ексдепутата Горбатова?

Загалом заарештовано 5 тис. квадратних метрів нерухомості, з них:

3 квартири;

8 адмінбудівель;

2 житлові будинки;

15 об'єктів нежитлового фонду;

Щобільше, заарештовано 42 транспортні засоби колишнього депутата:

8 легкових автомобілів;

34 одиниці сільгосптехніки та причепи.

Слідство підозрює чиновника у фінансуванні діяльності, спрямованої на насильницьку зміну влади та зміну державного кордону України, а також виправдання, визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ.

Колишньому народному обранцю загрожує до 10 років ув'язнення.

Хто такий Валерій Горбатов?

Горбатов — уродженець Миколаївської області. З 2001-2002 років очолював Раду міністрів АР Крим, з 1994-2006 років був народним депутатом України та обіймав посади у низці держвідомств. У середині 90-х він був постійним представником президента України Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми, що прийшов йому на зміну, в АР Крим.

Справа Валерія Горбатова

У червні 2022 року співробітники ДБР дійшли висновку, що Валерій Горбатов фінансував терористичну організацію "ДНР" та вів комерційну діяльність на окупованих українських територіях, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Валерій Горбатов має відношення до "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз", які працюють на тимчасово окупованій території України.

Щобільше, колишньому українському чиновнику ставиться в провину присвоєння культурної спадщини України. Імовірно, він причетний до викрадення експонатів кримських музеїв, що є культурною цінністю, та скуповування археологічних знахідок у "чорних" археологів.

[ + – ] Валерій Горбатов має спільний бізнес з "головою Криму" Сергієм Аксьоновим

Колабораціоніст має тісні зв'язки з головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим, який веде з Горбатовим спільний бізнес. Дружина Аксьонова надавала колишньому нардепу довіреність на право користування своїм майном. Відомо також, що так званий голова Криму Аксьонов був одружений із дочкою Горбатова Ольгою.

Нагадаємо, що командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес припускає, що наступного року Україна поверне Крим. У Росії її практично вичерпано ресурс для наступальних дій. Передуватиме деокупація півострова битва за Херсон.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ ліквідували офіцера ЗС РФ, який захоплював Крим та Запорізьку АЕС. Уродженець Ростовської області взяв участь у збройному вторгненні в Україну.