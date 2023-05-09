Псы режима Путина: генерал СБУ оценил эффективность замены "вагнеровцев" на "кадыровцев" в Бахмуте

По словам генерал-майора Виктора Ягуна, бойцы полка "Ахмат" не выполнят задачи по штурмовым действиям в Бахмуте, потому что личная "армия" главы Чечни была создана прежде всего для террора населения.

Кадыровцы не смогут полноценно заменить наемников Пригожина в Бахмуте, поскольку не приспособлены к ведению штурмовых действий. Об этом в комментарии журналистам Фокуса рассказал бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

"Кадыровцы" не приспособлены к штурмовым действиям, как и к службе на первой линии. Следует понимать, что это полицейские подразделения так называемой Росгвардии, под крышей которой Рамзан Кадыров создал свои отряды", — подчеркнул Ягун.

По его словам, бойцы Кадырова, ни в коем случае не способны обеспечивать штурмовые действия, разве что как заграждение отряда для отступающих в тыл.

"Кадыровцы" — это псы режима Путина, их основные задачи — террор, как на территории России, так и на оккупированных территориях и отжим бизнеса у местных. Сегодня ни российская армия, ни "кадыровцы" не могут заменить ЧВК "Вагнер" на позициях в Бахмуте", — отметил он.

"Ахмат" вместо ЧВК "Вагнер"

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ЧВК "Вагнер". Глава "вагнеровцев" показал трупы своих подчиненных и выругался в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Пригожина и предложил направить воевать в Бахмуте вместо "вагнеровцев" бойцов отряда "Ахмат". Чиновник был возмущен тем, что Минобороны РФ не реагирует на заявления Пригожина. По словам Кадырова, его боевики "готовы выдвинуться и занять Бахмут. Для них это вопрос нескольких часов".

На следующий день, 6 мая Евгений Пригожин обратился к Рамзану Кадырову с просьбой как можно быстрее отправить своих бойцов, пока ЧВК "Вагнер" окончательно не исчерпал свой боевой потенциал.

9 мая Пригожин заявил о выводе своих наемников из Бахмута, если Минобороны РФ не предоставит его бойцам боеприпасы в ближайшее время.

Больше читайте в материале Фокуса " Вагнер уходит. Как Пригожин стал опасной политической фигурой для Путина ".