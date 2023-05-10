"Нужно пить меньше водки": Кулеба отреагировал на призывы Медведева убить Зеленского

Глава украинского МИДа не считает высказывания Медведева чем-то таким, на что стоит обращать внимание, так как это просто роль в характере стратегических коммуникаций РФ.

В МИД Украины отреагировали на призыв заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Этот призыв прокомментировал глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild.

Украинский министр порекомендовал Медведеву не злоупотреблять алкоголем.

"Медведеву надо пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать. Не думаю, что это стоит комментировать. Он играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", – заявил Кулеба.

Глава МИДа добавил, что россияне не могут убить Зеленского, иначе они бы точно попытались это сделать. Что касается своей личной безопасности, министр заявил, что принимает меры и "в некоторых местах предпочитает пить воду только из бутылок, которые были предварительно запечатаны".

При этом Кулеба не считает себя ключевой мишенью в возможной охоте врага.

В среду, 3 мая, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал к физическому уничтожению президента Украины Владимира Зеленского в связи с атакой БПЛА на Кремль.

25 апреля Медведев в очередной раз оправдал вторжение ВС РФ в Украину, намекнув на допустимость применения ядерного оружия.

В тот же день бывший руководитель Кремля заявил, что полномасштабный конфликт между Россией и Украиной это процесс распада СССР, затянувшийся более чем на 30 лет.