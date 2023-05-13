Контролировали инфраструктуру Украины: Зеленский ввел санкции против компаний РФ

По словам президента, ограничения коснулись компаний, связанных с Виктором Медведчуком и прочих пророссийских физических и юридических лиц, владеющих украинскими активами.

В пятницу, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский принял пакет санкций в отношении ряда компаний, связанных с украинскими экономическими субъектами. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски", — написал украинский лидер.

Как отмечает Владимир Зеленский, ограничения также коснулись компаний, связанных с Виктором Медведчуком и прочими лицами, основателями, руководителями и бенефициаров пророссийских компаний, владеющими существенной долей активов в Украине и пребывающими под санкциями.

В списках, опубликованных на официальном портале Офиса президента Украины, упоминается дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, глава научно-производственного объединения им. Фрунзе Владимира Лукьяненко и его сын, экс-нардеп Андрей Деркач, а также энергокомпания VS Energy.

Компания VS Energy International NV попала под санкции

Что известно об энергокомпании VS Energy

Энергетическая компания VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины. Ее связывают с российскими олигархами, среди которых депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член профильного комитета Госдумы по международным вопросам Евгений Гиннер и "вор в законе" Михаил Воеводин.

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ пришли с обысками в VS Energy. На тот момент предполагаемые бенефициары компании уже находились под санкциями.

Напомним, что 12 мая Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении должностных лиц металлургического комбината "Запорожсталь". Ограничительные меры коснулись 13 физических и 28 юридических лиц. По словам Зеленского, именно через них РФ сохраняла контроль над предприятием и вредила украинской экономике.

Ранее, 22 апреля, Владимир Зеленский также утвердил экономические санкции против двух российских банков, а также 40 физических и 382 юридических лиц.