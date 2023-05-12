"Заберем долю России": Зеленский ввел санкции против некоторых физлиц "Запорожстали"

Меткомбинат "Запорожсталь" принадлежит группе "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова. По сведениям главы государства, более 40 человек предприятия обеспечивали интересы Москвы.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции в отношении должностных лиц металлургического комбината "Запорожсталь". Об этом глава государства написал в Telegram 12 мая.

"Сегодня у нас есть санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы. Первый санкционный пакет – в отношении "Запорожстали", — проинформировал президент.

Ограничительные меры коснулись 41 человека – 13 физических и 28 юридических. По словам Зеленского, именно через них Россия сохраняла контроль над предприятием и вредила украинской экономике.

У завода "Запорожсталь" четыре основных акционера Фото: Getty Images

"Запускаем процедуру конфискации российской части (доли в компании) – она будет работать для Украины и украинцев", — заключил он.

Текст президентского указа пока не обнародовали.

"Запорожсталь" принадлежит группе "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова. У завода четыре основных акционера: Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мидланд Кэпитал Менеджмент (11,2%) и Киев Секюритиз Групп (24,5%).

Напомним, что 22 апреля Владимир Зеленский ввел экономические санкции против двух российских банков и 40 физических лиц — граждан России, Швейцарии, Ирана и Мали.

Также 18 марта Зеленский применил санкции к 300 физическим и 141 юридическому лицу, среди них был и президент Сирии Башар Хафез аль-Асад.

Указом президента Украины от 10 марта в санкционный список попали букмекерские конторы, связанные с РФ — "БетРинг", "Спортлото" и Parimatch Foundation.