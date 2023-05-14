Эрдоган против Кылычдароглу. Кто победит на выборах в Турции и как это повлияет на Украину

14 мая у Турции, нашего южного соседа по морю, большой "День выборов" — одновременно состоится голосование за депутатов в местный парламент и выборы президента государства. Скорее всего, будет и второй тур президентских выборов, поскольку вряд ли кто-то сможет получить подавляющее большинство (более 50% голосов избирателей) уже в первом туре. Так или иначе, вторая половина мая станет поворотной точкой в истории самого восточного и единственного мусульманского члена НАТО. Фокус разбирался: между кем и между чем будут выбирать турки в эти выходные.

Почти авторитарная власть Эрдогана

С 2017 года Турция – страна с мощной президентской формой правления. Последние 20 лет государство неизменно возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Сначала как премьер-министр в парламентском государстве (2003–2014 гг.), а затем как президент. Все это время Эрдоган работал над усилением личной власти, которая после неудачного государственного переворота в 2016 году (его следствием стали чистки, которые многие называют политическими репрессиями в отношении инакомыслящих) и внесения изменений в конституцию 2017 года (они существенно увеличили полномочия президента) — критически, как для страны НАТО, приблизилась к определению "авторитарная".

Несмотря на это, в Турции все же действует институт выборов и от них действительно зависит политическое будущее страны. Условия для участников избирательной кампании трудно назвать равными, однако если оппозиция сможет победить в этих сверхсложных обстоятельствах, то власть ей все-таки достанется. Или нет…

Выборы в Турции: предвыборная реклама Фото: Getty Images Выборы в Турции: предвыборная реклама Фото: Getty Images

У Турции есть прецедент, когда в 2019 году на выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции. Тогда через суд их результаты были отменены и прошли новые выборы, на которых Экрем Имамоглу не просто подтвердил свою победу, но и набрал еще больше голосов. После этого он таки занял полученную должность. Жители Стамбула (мэром которого на протяжении 1994-1998 годов был сам Эрдоган) продемонстрировали властям, что не потерпят манипуляций.

Однако в президентском дворце по-своему усвоили этот урок. Как следствие, Экрему Имамоглу — единственному представителю оппозиции, имеющему победный опыт в соревновании с действующей властью, запретили баллотироваться в президенты за оскорбление суда во время мэрских баталий.

Четыре претендента на пост президента Турции

Однако у турецких оппозиционеров сработал инстинкт самосохранения. Когда на горизонте стала четко вычеркиваться угроза будущему политическому существованию в случае очередной победы Эрдогана (ведь в таком случае турецкая политика может пойти по российскому пути и превратиться в "театр" с четко прописанными ролями), местные оппозиционеры объединились и почти единогласно выдвинули единого кандидата. Им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

Следовательно, на выборах 14 мая в бюллетене избиратели смогут найти фамилии только четырех претендентов на высшую должность в стране:

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган

Представитель сил объединенной позиции Кемаль Кылычдароглу

Основной неудачник предыдущих выборов Мухаррем Индже (снялся 11 мая)

Лидер турецких националистов Синан Оган

Обозреватель немецкого издания Deutsche Welle Бурак Унверен считает, что у Огана минимальные шансы на победу. Однако его кандидатура интересна амбициями по поводу роли Турции в тюркском мире, которые он декларирует. Синан Оган считает, что в своей внешней политике Турция должна уделять внимание тюркским народам, в частности, Азербайджану и Узбекистану. Его результаты на предстоящих выборах продемонстрируют, насколько в турецком обществе есть запрос на такие колоритные инициативы.

Мухаррем Индже проиграл выборы Эрдогану на выборах 2018 года, набрав 30% в качестве кандидата от крупнейшей оппозиционной политической силы Турции — Народной партии. После этого оставил ее ряды и основал новую партию, которой дал красноречивое наименование "Партия Родины". Именно от нее он баллотируется на этих выборах. В последний момент 11 мая (за три дня до выборов) Мухаррем Индже снял свою кандидатуру. Это может свидетельствовать о том, что оппозиция планирует победить Эрдогана уже в первом туре (потому что во втором он и так мог поддержать оппозиционного кандидата). Имеют ли такие расчеты противников действующей турецкой власти реальную почву под собой — или это акт отчаяния от понимания, что победить во втором туре шансов нет, увидим в ближайшие дни.

Вероятно, основным мотивом этих политиков является продвижение своих политических идей и, таким образом, "прокачка" рейтингов своих политических сил, чтобы они смогли преодолеть 7% барьер на парламентских выборах.

Все же основным конкурентом для Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу — действующий лидер Народной партии Турции (в ее ряды он вступил еще в далеком 2002 году), которого поддержали другие оппозиционные силы страны и упомянутый уже "забаненный" на этих выборах мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Весомым фактором для Кылычдароглу может стать поддержка курдов. Политические деятели этой многострадальной этнической группы вынуждены баллотироваться в парламент по спискам партии Зеленых, поскольку опасались снятия собственной политической силы Курдской народной партии с регистрации. Вот в таких условиях проходят выборы в Турции.

Основным конкурентом для Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу – действующий лидер Народной партии Турции Фото: Getty Images

Что предлагают основные кандидаты на выборах в Турции

Опросы прогнозируют незначительное преимущество Кылычдароглу в первом туре и почти все сходятся в том, что судьба победителя будет решена во втором туре 28 мая.

Поэтому 14 мая более важны будут парламентские выборы, где будет пытаться удержать власть руководящая партия справедливости и развития (ПСР). Пока она содержит большинство в парламенте вместе с младшим партнером — Партией националистического действия, которая вообще рискует не пройти в парламент. Хотя в президентском государстве власть парламента не столь важна, все же он остается предохранителем для окончательной гибели демократии, а с другой стороны оппозиция обещает в случае победы вернуть парламенту потерянные шесть лет назад полномочия. А этого не сделаешь без постоянного большинства. Хотя в случае поражения на президентских выборах ПСР, скорее всего, сама станет локомотивом возвращения парламентской республики.

Реджеп Тайип Эрдоган

Что же можно сказать об Эрдогане, кроме того, что он двадцать лет усиливал свою личную власть? В девяностых Реджеп Тайип Эрдоган был оппозиционером. Выступал за возвращение Турции к исламским традициям. За это был репрессирован военными, совершившими переворот в 1997 году (армия в Турции считается гарантом светского государства и часто совершала перевороты, считая, что есть угроза исламизации Турции). Даже находился некоторое время за решеткой. Основываясь на этом факте, кстати, многие эксперты воздерживаются от сравнения Эрдогана с Путиным. Турецкий лидер действительно имеет жесткие идеологические убеждения.

Эрдоган всячески демонстрирует свое уважение к традиционным ценностям (в турецком случае — это ислам) и имперскому прошлому Турции. Его жена на большинстве предвыборных мероприятий появляется в традиционном мусульманском платке. Сам он при любом случае демонстрирует желание возродить былое величие Османской империи (так называлась Турция до 1923 года). Традиционным в таких случаях электоратом являются жители провинций, малых городков и сел.

Эмине Эрдоган на большинстве предвыборных мероприятий появляется в традиционном мусульманском платке Фото: Getty Images

Особенность этих выборов в том, что именно электоральная база Эрдогана больше всего пострадала от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года. Тогда погибли около 50 тысяч человек, и многие обвиняли в таком количестве жертв коррумпированную власть, которая "закрыла глаза" на пренебрежение сейсмологической безопасностью при строительстве. Поверят ли этим упрекам люди — основная интрига выборов.

Также из-за значительных разрушений многие симпатики Эрдогана просто не смогут прийти на выборы, но намерены прийти противники власти. Ими стали немало нейтральных граждан, шокированных бешеной инфляцией, преследующей Турцию последние два года. В провластном штабе понимают эти тенденции и внедряют программы максимальной материальной поддержки пострадавшим от землетрясений. В частности, Реджеп Эрдоган обязал каждого кандидата в депутаты от своей партии внести обязательный вклад в соответствующий фонд. Такие шаги могут принести успех в обществе, склонном к популизму.

Как собирается выиграть выборы власть, при правлении которой инфляция достигла 85% и более (в зависимости от базовых групп товаров)? Убедить избирателей, что оппозиция справится еще хуже.

Кемаль Кылычдароглу

Турецкий писатель и политический аналитик Бирол Баскан называет Кемаля Кылычдароглу "правильным персонажем в правильное время". Прежде чем стать политиком, он работал в министерстве финансов. Заявил себя ярым борцом с коррупцией, часто появлялся на телевидении, где публично разоблачал взяточников. В 2010 году Кылычдароглу возглавил левоцентристскую Турецкую республиканскую партию. Это партия основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Соответственно, ее основным девизом и идеологической догмой является светское государство. Однако Кемаль Кылычдароглу стал постепенно партию реформировать, сглаживая углы и таким образом приближая ее к религиозным туркам (которых в стране большинство) и курдам. Сам он открыто подчеркивает, что является алавитом (этнорелигиозная группа, к которой принадлежит, в частности, сирийская политическая верхушка). Несмотря на непопулярность этой группы среди консервативных турок-суннитов, Кемаль Кылычдароглу не боится электоральных потерь из-за своего происхождения, отмечая необходимость единства турецкого народа и стирания каких-либо барьеров между гражданами.

Основную ставку Кемаль Кылычдароглу сделает на социальный аспект Фото: Getty Images

Однако пока лучшим его результатом в качестве руководителя партии стали 25% голосов избирателей на парламентских выборах 2018, когда партия Эрдогана ПСР набрала 43%. Так что еще есть над чем работать.

В состав оппозиционного альянса входят некоторые из бывших союзников Эрдогана, либералы, консерваторы и националисты. Также Кылычдароглу смог добиться поддержки курдов.

Обозреватель Reuters Дарен Батлер считает, что все же основную ставку Кемаль Кылычдароглу сделает на социальный аспект. Экономический кризис, охвативший Турцию, способствует этому. Ведь большинство людей, которые изменят приверженность Реджепу Эрдогану на поддержку оппозиции, сделают это именно из-за экономических провалов действующих турецких властей.

Выборы в Турции и последствия для Украины

Что касается внешней политики, то она, разумеется, останется неизменной при победе Эрдогана. Не претерпит она существенной трансформации и в случае прихода к власти его политического оппонента. Да, будет больше деклараций о преданности НАТО, однако практических шагов, которые изменили бы ключевые направления внешней политики государства, Кылычдароглу осуществлять не намерен.

Так, с греками уже практически помирились действующие турецкие власти. Оппозиционный лидер не готов делать резких движений по кипрской и ближневосточной политике. Также его советник по внешней политике Унал Чевикоз заявил, что санкций против РФ Турция в ближайшей перспективе вводить не будет.

Однако они должны вернуться к программе изготовления и использования военного самолета пятого поколения F-35. Готовы ли турецкие политики для этого отказаться от российских ЗРК С-400 пока неясно, однако вряд ли они будут переданы Украине, ведь это был бы слишком резкий шаг, которых во внешней политике турецкая оппозиция намерена избегать.

Самой значимой интригой предстоящих выборов остается то, готов ли Реджеп Эрдоган мирно передать власть в случае поражения и на что он готов пойти ради удержания власти в собственных руках.

Оппозиция не предлагает обществу радикальных реформ ни во внешней, ни во внутренней политике, которые за два десятилетия Эрдогана были довольно успешными. Речь идет об исправлении наиболее существенных недостатков последних лет:

Возвращение к традиционной экономической политике

Сглаживание противостояния с курдами

Нормализация отношений с западными партнерами, в частности, в рамках НАТО

Единственная страна, которая может надеяться на приход оппозиции — это Швеция, которой обещают снять большинство требований относительно вступления в НАТО. Украине же надеяться на какие-то резкие изменения не стоит, в том числе потому, что Эрдоган и так сделал достаточно много. И Турция объективно может помочь Украине больше в статусе посредника (то же зерновое соглашение), а резких разворотов оппозиция делать не намерена.

Совсем другое дело — дестабилизация ситуации в стране при поражении действующей власти и попытке Реджепа Эрдогана ее удержать силовым путем. Такая ситуация сложно прогнозируема и может привести к самым неожиданным последствиям. Но, пожалуй, именно она наиболее выгодна и желанна для Кремля и, соответственно, является нежелательным вариантом развития событий для Украины и ее союзников. По меньшей мере, сам факт попытки узурпировать власть в стране НАТО — это мощный имиджевый удар по авторитету западного общества, ключевым элементом которого является Североатлантический альянс.