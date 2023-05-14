В Госдуме РФ заявили, что Лукашенко болен, — росСМИ

Российский депутат Затулин отреагировал на слухи вокруг белорусского политика, отметив, что в заболевании белорусского политика "ничего сверхъестественного нет".

Пока пресс-служба Александра Лукашенко уверяет, что с политиком все хорошо, и он по-прежнему "плотно работает", в Госдуме РФ дали первые комментарии, проливающие свет на его состояние, пишут росСМИ.

По словам первого замглавы комитета Российской Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, Лукашенко не совсем здоров:

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе – вот и все".

На замечание, что в Администрации Лукашенко информацию о его самочувствии не разглашают, Затулин парировал:

"У них такая работа, они так и обязаны говорить. Очень может быть, что он действительно работает с документами".

Как известно, Александр Лукашенко в последний раз появлялся на публике 9 мая, когда приехал в Москву на парад и сидел рядом с Путиным. Уже тогда многие отметили, что он выглядел не совсем здоровым, а на его руке был заметен бинт, которые обычно можно наблюдать после капельниц.

Вопросы к самочувствию Александра Лукашенко возникли после того, как он не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком – охране президента России Владимира Путина пришлось его везти. А вечером в Минске политик не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Не было его и 14 мая на торжествах по случаю Дня флага, герба и гимна Беларуси.

Ранее Фокус писал, что проблемы со здоровьем начались не только у Лукашенко, но и у его ближайшего окружения.