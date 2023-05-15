"С возвращением, Зеленский": президент Украины прибыл в Великобританию (фото)

Вертолет украинского президента приземлился прямо на приусадебном участке загородней резиденции британского премьера. По данным СМИ, Риши Сунак сравнивает Зеленского с Уинстоном Черчиллем.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Об этом в понедельник, 15 мая сообщила пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Twitter.

В официальном аккаунте британского премьера было опубликовано фото, на котором Сунак обнял Зеленского. Пост подписали словами: "С возвращением, Зеленский".

Как сообщает британский новостной канал Sky News, Зеленский встретился с Сунаком в Чекерсе — загородном доме премьер-министра в Бакингемшире. Команда президента Украины приземлилась на вертолете на приусадебном участке старинного особняка.

Фото: Скриншот

СМИ отмечают, что Сунак, похоже, сравнивает Зеленского с Черчиллем. Так, Риши Сунак сказал Владимиру Зеленскому, что в комнате, в которой они стоят в Чекерс, были произнесены многие из "знаменитых речей" Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

"Таким же образом храбрость и стойкость Зеленского и Украины вдохновляют всех нас", — сказал Сунак.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Великобританию за поддержку и оказанную военную помощь. Также президент заявил, что лидеры двух стран обсудят вопросы срочной поддержки Украины и безопасности Европы.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с канцлером германии Олафом Шольцом. СМИ писали, что во время визита в Германию Зеленский потерял свой телефон. Руководитель украинского государства уже был готов к перелету, но в последний момент вспомнил, что оставил телефон в транспортном средстве заряжаться.

После Германии Зеленский прибыл в Париж, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров главы государств говорили о помощи, которую Париж предоставляет Киеву, о передаче боевой авиации, а также о вступлении в НАТО.