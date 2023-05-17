В Украины из-за войны с РФ больше шансов на вступление в ЕС, чем у Турции, – СМИ

Европа якобы надеется, что победу на президентских выборах в Турции одержит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку в случае триумфа оппозиционного политика могут возобновиться переговоры о вступлении в ЕС Анкары, отдаляющей европерспективу для Украины.

В результате захватнической войны России присоединение Украины к Европейскому Союзу имеет больший импульс, чем одобрение на вступление турецкой заявки. Об этом 17 мая сообщило Politico.

Европа якобы надеется, что победу на президентских выборах в Турции одержит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ведь в случае победы его соперника Кемаля Киличдароглу, вероятно, снова возобновится процесс переговоров по членству Турции в Евросоюзе. ЕС якобы не может принять в блок и Киев, и Анкару.

Лидеры ЕС теперь, скорее всего, официально начнут переговоры о вступлении с Украиной на декабрьском саммите. Высокопоставленные должностные лица европейского сообщества обеспокоены тем, что желание Киличдароглу возобновить диалог о вступлении между ЕС и Турцией может осложнить очень деликатную дискуссию по расширению и Украине, хотя Киев пользуется более широкой политической поддержкой вступления, чем Анкара.

"Ценой принятия Украины — вместе с западными Балканами — в ЕС может быть необходимость четко дать понять, что Турция никогда не присоединится", — говорится в сообщении.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, если Эрдоган победит на выборах, будет наблюдаться дальнейшая напряженность Турции с ЕС. Переговоры по вступлению Анкары останутся замороженными.

Двусторонние споры между Турцией с одной стороны и членами ЕС Грецией и Кипром с другой также рискуют разжечь напряженность между Анкарой и всем блоком. Это также может быть предпосылкой для еще одной попытки Эрдогана увеличить поток беженцев и мигрантов в Европу. Это также может разжечь военную напряженность, особенно если Турция возобновит разведку углеводородов в спорных водах.

Выборы президента в Турции

После первого тура действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,39% после обработки 99% бюллетеней. Кемаль Киличдароглу, его главный соперник, получает 44,97%. Ожидается проведение второго тура.

результаты голосования на выборах президента Турции Фото: Anadolu

Напомним, 15 мая Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного Центра Перспективных Исследований в комментарии Фокуса назвал причины падения рейтинга Эрдогана. По его мнению, это произошло из-за экономической политики.