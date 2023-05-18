"А вы уверены, что настоящий Путин жив?": в ГУР объяснили пребывание лидера РФ в бункере

"Коллективному" президенту РФ укрытие спастись не поможет, уверен спикер ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, масштабные процессы внутри страны-агрессорки догонят лидера и под землей.

Бункер не поможет президенту России Владимиру Путину уберечь себя от рисков, связанных с развязанной им войной в Украине. Об этом в эфире телемарафона 18 мая заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Коллективный Путин вместо того, чтобы говорить о перспективах развития экономики, вылетел из "Большой Восьмерки", обложился санкциями и теперь думает, какой бункер глубже, как лучше выкопать. (…) Если кто-то думает, что можно на пару этажей вниз спуститься и там спрятаться — нет, нельзя. Реальность догонит и там», — сказал представитель ГУР.

Он объяснил, что речь идет не об опасности, связанной с обстрелами ракетами и другими боеприпасами, а о "более масштабных процессах" на территории РФ. Чиновник убежден, что уберечься от них лидеру страны-агрессорки бункеры помочь не смогут.

Также Юсов ответил, как часто российский президент выходит из своего укрытия. По словам спикера ГУР, какой-то из Путиных делает это регулярно, однако кто именно — неизвестно. Он задал журналистке риторический вопрос, уверена ли она, что настоящий Путин сейчас жив.

"Лукашенко, например, настоящий — у него двойника нет, поэтому он и болеет. А что касается Путина, то мы понимаем использование технологии двойников. Знаем, чем один от одного отличается. Ну а дальше настоящий ли, здесь уже только экспертиза покажет, которая будет на международном трибунале", — заявил Юсов.

Напомним, 17 мая расследователи опубликовали схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике.

Ранее, 24 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что Владимир Путин не имеет двойников и не сидит в бункере.