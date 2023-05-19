Зеленский помиловал: в Минюсте рассказали, сколько заключенных служат в ВСУ (документ)

Уголовный кодекс Украины позволяет отменить меру пресечения в военное время для подозреваемых во всех преступлениях, кроме тяжелых статей. Помилованные вправе проходить службу в армейских подразделениях.

В 2022 году указом президента Украины Владимира было помиловано 363 осужденных, которые захотели участвовать в защите Украины от полномасштабного нападения России. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в ответ на запрос Фокуса.

Сведения о подразделениях ВСУ, в которых проходят службу помилованные заключенные, чиновникам не известна.

Данных по мобилизованным заключенным за 2023 год в Минюсте не привели

"Заключенных, которых содержат в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, не привлекали к работам по обеспечению мер обороны и ликвидации последствий военных действий", — заключили в Минюсте.

Порядок отмены меры пресечения заключенным для прохождения военной службы во время мобилизации определяется нормами Уголовного кодекса, добавили в министерстве.

Данных по мобилизованным заключенным за 2023 год в Минюсте не привели. Фокус просил Генеральный штаб ВСУ уточнить детали мобилизации заключенных и их роли на фронте, но на момент публикации новости военное командование не прокомментировало. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Стоит подчеркнуть, что Зеленский в марте прошлого года подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс (УК) Украины об отмене меры пресечения для прохождения службы в ВСУ в условиях военного положения. В документе определен список заключенных, которые попадают под амнистию для военной службы во время всеобщей мобилизации.

Статья 616 УК наделяет правом на отмену меры пресечения в военное время подозреваемым во всех преступлениях, кроме тяжелых статей, а именно 115, 146-147, 152-156, 255, 255(1), 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436 и 437-442.

Среди вышеперечисленных статей — убийства, кража людей, насилие, развращение несовершеннолетних, организованная преступность, разбойные нападения и госизмена.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ 13 марта сообщал об отправке в Донецкую область по железной дороге осужденных женщин.

В конце апреля в российском Новосибирске обнаружили свежие массовые захоронения мужчин. На участке насчитали около 200 могил с флагами России и венками от ЧВК "Вагнер".

Больше читайте в материале Фокуса "Искупить вину. Как заключенные в Украине попадают в ВСУ и сколько их"