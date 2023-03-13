ВС РФ отправили на фронт в Донецкую область вагон женщин-заключенных, — Генштаб

После больших потерь на Донбассе захватчики снова пытаются пополнить свои ряды за счет осужденных россиян, сообщает украинское командование. На фронт их везут железнодорожным транспортом.

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Россия снова пытается пополнить свои ряды в зоне боевых действий за счет заключенных. В Донецкую область их доставляют по железной дороге. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 13 марта.

Как уточняет командование, решение россиян использовать "альтернативные источники" живой силы происходит на фоне больших потерь врага на Донбассе.

"На фоне больших потерь личного состава в войне, противник использует альтернативные источники пополнения живой силы", — говорится в сводке.

Так, на прошлой неделе украинская сторона зафиксировала движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. В одном из таких вагонов перевозили осужденных в РФ женщин.

Наступление россиян: что известно

В Генштабе также информируют, что в течение прошедших суток захватчики вели наступательные действия на следующих направлениях:

Лиманское,

Бахмутское,

Авдеевское,

Марьинское,

Шахтерское.

За вчерашний день подразделения Сил обороны Украины отбили в общей сложности 102 атаки противника на перечисленных выше направлениях.

Среди прочего, россияне нанесли три ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Славянске Донецкой области.

Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из РСЗО.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях захватчики занимают оборонительную позицию.

В течение суток авиация украинских Сил обороны ударила по российскому ЗРК, а также нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ.

Напомним, бойцы ВСУ рассказали журналистам, что продвинулись к оккупированному городу Сватово Луганской области и освободили несколько населенных пунктов. Недавно украинские военные зашли в село Новоселовка, а потом в соседнюю Куземовку, она расположена всего в 11 км от Сватово.