ЗС РФ відправили на фронт у Донецьку область вагон жінок-в'язнів, — Генштаб

Після великих втрат у Донецькій області загарбники знову намагаються поповнити свої лави за рахунок засуджених росіян, повідомляє українське командування. На фронт їх везуть залізничним транспортом.

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Росія знову намагається поповнити свої лави у зоні бойових дій за рахунок ув'язнених. У Донецьку область їх доставляють залізницею. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 13 березня.

Як уточнює командування, рішення росіян використати "альтернативні джерела" живої сили відбувається на тлі великих втрат ворога на Донбасі.

"На тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили", — йдеться у зведенні.

Минулого тижня українська сторона зафіксувала рух у бік Донецької області поточна з плацкартними вагонами для перевезення ув'язнених. В одному з таких вагонів перевозили засуджених в РФ жінок.

Наступ росіян: що відомо

У Генштабі також інформують, що протягом минулої доби загарбники вели наступальні дії на таких напрямках:

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Мар'їнський

Шахтарський.

За вчорашній день підрозділи Сил оборони України відбили загалом 102 атаки противника на перерахованих вище напрямках.

Серед іншого, росіяни завдали трьох ракетних ударів, зокрема по об'єкту цивільної інфраструктури у Слов'янську Донецької області.

Також ворог завдав 8 авіаційних ударів і здійснив 49 обстрілів із РСЗВ.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники займають оборонну позицію.

Протягом доби авіація українських сил оборони вдарила по російському ЗРК, а також завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ЗС РФ.

Нагадаємо, бійці ЗСУ розповіли журналістам, що просунулися до окупованого міста Сватове Луганської області та звільнили кілька населених пунктів. Нещодавно українські військові зайшли до села Новоселівка, а потім до сусідньої Куземівки, вона розташована лише за 11 км від Сватового.