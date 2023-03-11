Звільнили кілька сіл: ЗСУ показали, як пробиваються до Сватового (відео)

Російські війська стягують до Сватова важку техніку, але артилерія знищує її завдяки аеророзвідці.

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Українські воєнні просунулися до окупованого міста Сватового Луганської області та звільнили кілька населених пунктів. Про це бійці Збройних сил України розповіли журналістам "ТСН".

Як розповів командир танка 92-ї окремої механізованої бригади з позивним "Фізрук", нещодавно ЗСУ зайшли до села Новоселівка, а потім до сусідньої Куземівки, вона розташована лише за 11 км від Сватового. Для звільнення самого міста воєнним доведеться докласти чимало зусиль, проте вони не припиняють просування. Окупанти ж сидять у лісопосадці вздовж автомобільної дороги.

Села Куземівка та Новоселівка у Луганській області Фото: Скріншот

Російські війська стягують до Сватова свої резерви. Аеророзвідник "Борода" розповів, що українські воєнні на бронетранспортерах вирушають на передову до траси Куп'янськ-Сватове ще затемно, щоб супротивники не змогли їх побачити та атакувати. З настанням світанку ЗС РФ піднімають у повітря свої дрони та починають обстрілювати позиції. Спочатку йдуть міномети, потім підключається важка артилерія, і вибухи лунають до самої ночі.

Українські аеророзвідники пробираються якомога ближче до росіян і запускають свої БПЛА, щоб розглянути ворожу артилерію та підтримати піхоту. За словами воїнів, дрони на війні повинні літати цілодобово, щоб передавати координати розташування противника. Декілька днів тому розвідка побачила з повітря, як до Сватового під'їхала колона важкої техніки, а на передовій зібралися піхотинці ЗС РФ.

"Відпрацювали трохи за ними. Командир потім сказав: "Пацани, а ми зірвали наступ трохи", — поділився український боєць "Слива".

10 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни намагаються знайти вразливість в обороні ЗСУ. Вони щодня штурмують позиції, але й досі не можуть прорватися через них. У той же час воєнні ЗС РФ заселяються в житлові будинки в окупованій Кремінній та інших населених пунктах уздовж лінії фронту, виганвши місцевих жителів і мародерствують там.

7 березня Сергій Гайдай говорив, що темпи настання ЗС РФ у Луганській області зменшилися. Через великі втрати окупантам довелося відійти, щоб поповнити резерви перед майбутніми штурмами.