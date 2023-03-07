"Величезної навали немає": ЗС РФ трохи притихли з наступами на Луганщині, — Гайдай

За словами очільника Луганської ОВА, російські окупанти були змушені відійти на свої попередні позиції, аби поповнити особовий склад через великі втрати.

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На Луганщині цієї доби, в порівнянні з попередніми, ситуація на передовій більш-менш стабільна. Російські окупанти тимчасово затихли і відійшли. Про це зранку 7 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, кількість хвиль атак окупантів дещо зменшилася в напрямку Білогорівки і Кремінної-Лимана.

"Сьогодні, поки що, більш-менш стабільна ситуація. Немає такої величезної навали. Я так розумію, що вони відтягнулися назад, щоб вчергове поповнити резерви і далі підуть в наступи. Там вони не зупиняються. Збільшили кількість обстрілів з важкої артилерії в напрямку Білогорівки. Що стосується ситуації на всіх 3 напрямках, вона стабільна і контрольована", — сказав Сергій Гайдай.

Вчора, 6 березня, на Луганщині бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ поцілили у танкову колону окупантів під час штурму. Загалом було виведено з ладу і знищено 5 танків.

5 березня Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська зосередили свої зусилля на наступ в напрямку Білогорівки та Кремінної. ЗС РФ постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти. В наступі там зазвичай беруть участь до трьох рот піхоти.

Окупанти повністю закрили в'їзд у Лисичанськ, повідомили в Луганській ОВА 6 березня. За даними відомства, без російських паспортів в'їхати в окупований Лисичанськ практично неможливо.