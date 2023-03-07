"Огромного нашествия нет": ВС РФ немного притихли с наступлениями в Луганской области, — Гайдай
По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты были вынуждены отойти на свои предыдущие позиции, чтобы пополнить личный состав из-за больших потерь.
На Луганщине в эти сутки, по сравнению с предыдущими, ситуация на передовой более или менее стабильная. Российские оккупанты временно затихли и отошли. Об этом утром 7 марта сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, количество волн атак оккупантов несколько уменьшилось в направлении Белогоровки и Кременной-Лимана.
"Сегодня, пока, более или менее стабильная ситуация. Нет такого огромного нашествия. Я так понимаю, что они оттянулись назад, чтобы в очередной раз пополнить резервы и дальше пойдут в наступления. Там они не останавливаются. Увеличили количество обстрелов из тяжелой артиллерии в направлении Белогоровки. Что касается ситуации на всех 3 направлениях, она стабильная и контролируемая", — сказал Сергей Гайдай.
Вчера, 6 марта, в Луганской области бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ попали в танковую колонну оккупантов во время штурма. В общей сложности было выведено из строя и уничтожено 5 танков.
5 марта Сергей Гайдай сообщал, что российские войска сосредоточили свои усилия на наступлении в направлении Белогоровки и Кременной. ВС РФ постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и множество пехоты. В наступлении там обычно участвуют до трех рот пехоты.
Оккупанты полностью закрыли въезд в Лисичанск, сообщили в Луганской ОВА 6 марта. По данным ведомства, без российских паспортов въехать в оккупированный Лисичанск практически невозможно.