Освободили несколько сел: ВСУ показали, как пробиваются к Сватово (видео)

Российские войска стягивают к Сватово тяжелую технику, но артиллерия уничтожает ее благодаря аэроразведке.

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Украинские военные продвинулись к оккупированному городу Сватово Луганской области и освободили несколько населенных пунктов. Об этом бойцы Вооруженных сил Украины рассказали журналистам "ТСН".

Как рассказал командир танка 92-й отдельной механизированной бригады с позывным "Физрук", недавно ВСУ зашли в село Новоселовка, а потом в соседнюю Куземовку, она расположена всего в 11 км от Сватово. Для освобождения самого города военным придется приложить еще немало усилий, однако они не прекращают продвижение. Оккупанты же сидят в лесопосадке вдоль автомобильной дороги.

Села Куземовка и Новоселовка в Луганской области Фото: Скриншот

Российские войска стягивают к Сватово свои резервы. Аэроразведчик "Борода" рассказал, что украинские военные на бронетранспортерах отправляются на передовую к трассе Купянск-Сватово еще затемно, чтобы противники не смогли их увидеть и атаковать. С наступлением рассвета ВС РФ поднимают в воздух свои дроны и начинают обстреливать позиции. Сначала в ход идут минометы, затем подключается тяжелая артиллерия, и взрывы звучат до самой ночи.

Украинские аэроразведчики пробираются как можно ближе к россиянам и запускают свои БПЛА, чтобы рассмотреть вражескую артиллерию и поддержать пехоту. По словам воинов, дроны на войне должны летать круглосуточно, чтобы передавать координаты местоположения противника. Несколько дней назад разведка увидела с воздуха, как к Сватово подъехала колонна тяжелой техники, а на передовой собрались пехотинцы ВС РФ.

"Отработали немного по ним. Командир потом сказал: "Пацаны, а мы сорвали наступление немного", — поделился украинский боец "Слива".

10 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне пытаются найти уязвимость в обороне ВСУ. Они ежедневно штурмуют позиции, но до сих пор не могут прорваться через них. В то же время, военные ВС РФ заселяются в жилые дома в оккупированной Кременной и других населенных пунктах вдоль линии фронта, выгоняя местных жителей и мародерствуя.

7 марта Сергей Гайдай говорил, что темпы наступления ВС РФ в Луганской области уменьшились. Из-за больших потерь оккупантам пришлось отойти, чтобы пополнить резервы перед будущими штурмами.