ВС РФ пытаются найти слабый участок в обороне ВСУ, — Луганская ОВА

По словам главы администрации Сергея Гайдая, российские войска попытки прорвать оборону предпринимают ежедневно. Также солдаты ВС РФ начали массово заселяться в жилые дома на оккупированных территориях

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Ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой. Российские войска ежедневно пытаются найти слабый участок в обороне ВСУ, однако совершить какие-то прорывы оккупанты не могут. Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Апостроф TV" 10 марта.

"Нет никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в обороне", — сказал он.

Тем временем российские военные массово заселяются в жилые дома вдоль всей линии фронта, в частности, в оккупированном городе Кременная.

Местных жителей либо выгоняют из их жилищ, либо ВС РФ просто подселяются в их дома. К тому же, россияне занимаются мародерством.

Напомним, 7 марта Сергей Гайдай сообщал, что российская армия продолжает вести наступление в Луганской области. Однако оккупанты понесли большие потери в районе Белогоровки, в результате чего не могут атаковать в этом районе. В то же время, армия России ведет наступательные действия в других районах области.

5 марта глава ОВА рассказал, что в направлении Кременной россияне пытаются пробить оборону ВСУ и получить там успех. Они постоянно отправляют много тяжелой техники и пехоты.