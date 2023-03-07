"Более-менее тихо": ВС РФ понесли значительные потери в районе Белогоровки, — Гайдай

По словам главы ОВА, ВС РФ постоянно совершают атаки и обстрелы на других направлениях. Оккупанты пытаются продавить оборону украинских защитников и снова захватить освобожденные населенные пункты.

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Российские войска продолжают вести наступление в Луганской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в районе Кременной, Белогоровки и в направлении Лимана Донецкой области. Ситуация в регионе сложная, однако под контролем Сил обороны Украины. Об этом рассказал глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, атаки и обстрелы оккупантов совершаются постоянно. ВС РФ пытаются продавить оборону украинских защитников и снова захватить деоккупированные села Стальмаховки и Невское.

"В данный момент у них ничего не получается. Но день ото дня у нас отличается, потому что один день или два-три дня подряд могут быть масштабные наступления с помощью техники и пехоты. Потом, когда они теряют личный состав и технику, то на сутки отодвигаются, пополняют запасы и снова наступают", — рассказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что в нынешний момент в направлении Белогоровки "более менее тихо", потому что российские войска в этом районе потеряли достаточное количество вооружения и военных. На Сватовском направлении ситуация остается стабильной.

В то же время россияне увеличили количество обстрелов из артиллерии и танков.

Напомним, 5 марта Сергей Гайдай рассказал, что российские войска наступают на двух направлениях в Луганской области: в районе Кременной и Белогоровки. Здесь они пытаются пробить оборону ВСУ.

3 марта СМИ сообщали, что генералы США на учениях ВСУ определили возможные сценарии контрнаступления. Украинское командование может рассматривать два направления, на которых будут осуществляться контрнаступательные действия.