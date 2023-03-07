"Більш-менш тихо": ЗС РФ зазнали значних втрат у районі Білогорівки, - Гайдай

За словами голови ОВА, ЗС РФ постійно здійснюють атаки та обстріли на інших напрямках. Окупанти намагаються продавити оборону українських захисників та знову захопити звільнені населені пункти.

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Російські війська продовжують наступ у Луганській області. Найважча ситуація спостерігається в районі Кремінної, Білогорівки та у напрямку Лимана Донецької області. Ситуація у регіоні складна, проте під контролем Сил оборони України. Про це розповів голова Луганської Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

За його словами, атаки та обстріли окупантів відбуваються постійно. ЗС РФ намагаються продавити оборону українських захисників і знову захопити деокуповані села Стальмахівку та Невське.

"Наразі в них нічого не виходить. Але день від дня у нас відрізняється тому, що один день або два-три дні поспіль можуть бути масштабні наступи за допомогою техніки і піхоти. Потім, коли вони втрачають особовий склад і техніку, то на добу відсуваються, поповнюють запаси і знову наступають", — розповів голова ОВА.

Гайдай зазначив, що зараз у напрямку Білогорівки "більш-менш тихо" тому, що російські війська в цьому районі втратили достатню кількість озброєння і військових. На Сватівському напрямі ситуація залишається стабільною.

Водночас росіяни збільшили кількість обстрілів з артилерії та танків.

Нагадаємо, 5 березня Сергій Гайдай розповів, що російські війська наступають на двох напрямках у Луганській області: у районі Кремінної та Білогорівки. Тут вони намагаються пробити оборону ЗСУ.

3 березня ЗМІ повідомляли, що генерали США на навчаннях ЗСУ визначили можливі сценарії контрнаступу. Українське командування може розглядати два напрямки, на яких здійснюватимуться контрнаступальні дії.