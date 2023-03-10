ЗС РФ намагаються знайти слабку ділянку в обороні ЗСУ, — Луганська ОВА

За словами глави адміністрації Сергія Гайдая, російські війська щодня роблять спроби прорвати оборону. Також солдати ЗС РФ почали масово заселятися до житлових будинків на окупованих територіях.

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Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою. Російські війська щодня намагаються знайти слабку ділянку в обороні ЗСУ, проте здійснити якісь прориви окупанти не можуть. Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телеканалу "Апостроф TV" 10 березня.

"Немає жодних проривів із боку російських окупаційних військ, хоча вони щодня намагаються знайти слабку ділянку в обороні", — сказав він.

Водночас російські військові масово заселяються до житлових будинків уздовж усієї лінії фронту, зокрема в окупованому місті Кремінна.

Місцевих жителів або виганяють вз їхньої оселі, або ЗС РФ просто підселяються в їхні будинки. До того ж росіяни займаються мародерством.

Нагадаємо, 7 березня Сергій Гайдай повідомляв, що російська армія продовжує вести наступ у Луганській області. Проте окупанти зазнали великих втрат у районі Білогорівки, внаслідок чого не можуть атакувати в цьому районі. Водночас армія Росії веде наступальні дії в інших районах області.

5 березня глава ОВА розповів, що в напрямку Кремінної росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ та здобути там успіх. Вони постійно відправляють багато важкої техніки та піхоти.