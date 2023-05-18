Зеленский создал совет по освобождению Крыма и утвердил его состав (указ)

В указе главы государства говорится, что в состав совета войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, а также глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по освобождению и реинтеграции оккупированного россиянами Крыма, а также утвердил его состав. Об этом сказано в указе, опубликованном на сайте главы государства 18 мая.

"Внести в пункт 6 Положения о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", — говорится в указе.

Указ Зеленского о совете по освобождению Крыма Фото: Скриншот

В состав совета входят глава Офиса президента Андрей Ермак, а также глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов

"…к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны", — говорится в указе.

Отметим, что в состав также входят сам Владимир Зеленский, замглавы ОП Игорь Жовква, генпрокурор Украины Андрей Костин, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, а также руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

Кроме того, в состав совета вошли несколько народных депутатов, чиновников, министров и представителей общественных организаций.

"Указ вступает в силу с дня его публикации", — говорится на сайте президента Украины.

Напомним, что 18 мая сообщалось, что Зеленский хочет увековечить память о депортации крымских татар. Украинский лидер уже предложил лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву подключиться к созданию мемориала и выбрать самый достойный вариант из всех предложенных.

Также отметим, что представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что после освобождения полуостров должен стать круглогодичным курортом, но при этом не ограничиваться стереотипом "море, горы, солнце".

Кроме того, в ГУР МО заявили, что ВС РФ рассматривают отступление "до определенных рубежей" в Крыму. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, в преддверии анонсированного контрнаступления россияне укрепляют оборону, а командование продает недвижимость и вывозит семьи из Крыма.