По словам Виктора Орбана, конфликт будет закончен после того, как США договорятся с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну против России. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Bloomberg, опубликованному 23 мая.

"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на то, что НАТО не готово послать войска, очевидно, что на поле боя нет победы для бедных украинцев", — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, война может быть остановлена только тогда, когда Россия достигнет соглашения с США. При этом он заявил, что надеется на победу Дональда Трампа на перевыборах президента в следующем году и что, хотя он и расходится во мнениях с президентом Джо Байденом, "критиковать США вредно для бизнеса".

Выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, Орбан сказал, что его правительство отклонилось от "основного" подхода Европейского союза к Украине после того, как Россия вторглась в страну-соседа в прошлом году.

Под его самозваным "нелиберальным" руководством Венгрия блокирует транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро (540 миллионов долларов). Она также выступает против новых санкций против России, ссылаясь на двусторонние разногласия с правительством в Киеве.

Журналисты также напоминают, что Венгрия — один из немногих членов НАТО, которые отказались поставлять оружие, чтобы помочь Украине отбить вторжение России. Критики Орбана говорят, что его призыв к ЕС сократить финансирование Киева сродни требованию капитуляции перед российской агрессией.

Напомним, 18 мая премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает все мирные планы, которые помогут закончить войну в Украине. Орбан отметил, что есть два взгляда на будущее войны в Украине. В одном из них конфликт решается военным путем, а в другом — стороны понимают, что это невозможно и необходимы переговоры.

Несколькими днями ранее, 14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Виктора Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.