"Это то, что нужно Путину": Запад все еще продолжает оглядываться на Россию, — эксперт

По словам эксперта, Запад выбрал роль комментатора действий РФ, которая не способствует укрощению страны-агрессора. Единственная страна, которая пытается противостоять России и действовать смело — Великобритания.

После пятнадцати месяцев после начала полномасштабного вторжения Запад все еще не решается на превентивные шаги в отношении России, а лишь реагирует на ее агрессивные действия. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, отвечая на вопрос об итогах саммита "Большой семерки" в Японии.

"Саммит в Японии трудно назвать переломным моментом, — говорит эксперт. — И главное потому, что западный мир все еще не прибегает к превентивным действиям. Все происходящее — реакция на действия России, а не предупреждение их действий. Даже эпопею с предоставлением F -16 четко показывает "откровение" Джейка Салливана, который как-то отметил, что Белый дом "тщательно отслеживает реакцию России", — отметил Гончар.

По его словам, сложно сказать, то ли партнерам Украины не хватает понимания, то ли просто сохраняется неправильная система координат.

"Если принято решение только реагировать на действия России, то РФ имеет все возможности действовать проактивно. А себе автоматически отводите реактивную роль, которая не способствует укрощению агрессора. Она просто усложняет его движения, его войну, но не останавливает ее. На подобных саммитах можно было бы перейти Рубикон, принять меры, которые Россия не ожидает", — отмечает он.

По словам Гончара, оглядываясь на Россию, говорит и президент Джо Байден. В Хиросиме он отметил, что самолеты F-16 могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в пределах Украины и региона", добавив, что получил от президента Украины Владимира Зеленского "абсолютные заверения" в том, что Украина не будет использовать предоставленные истребители на территории России.

"Это как раз то, что нужно Путину, — реагирует Гончар. — Он за собой оставляет право и реализует его, ударяя вглубь всей территории Украины. Западный альянс же лишает Украину права бить по территории агрессора. Это не только аморальный, но и лишенный ума с военной точки зрения, ход. "Большая семерка" не может перейти эту "красную линию". Единственный, кто из этого замкнутого круга вырывается и пытается действовать смело — Великобритания. Помните, как только ее представители сообщили, что поставляют нам боекомплекты к Challenger с обедненным ураном, какая была реакция России? Такой реакции боится США, являющиеся лидерами свободного мира", — подытожил эксперт.

Больше читайте в материале Фокуса "В поисках мира. Сумел ли Зеленский презентовать миру свою формулу".

Напомним, 19-21 мая в японском городе Хиросиме собрались главы развитых стран и руководители ЕС на саммит "Большой семерки".

На саммит G7 в Хиросиме также был был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.