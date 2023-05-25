"Да здравствует победа над Японией": в Госдуме РФ хотят переименовать дату завершения войны

Россиянам предлагают отмечать "День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны". Такую идею политики объясняют "недружественной кампанией" против РФ со стороны Токио.

В Государственной думе РФ предлагают переименовать "День окончания Второй мировой войны" в "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны". О рассмотрении соответствующего законопроекта 25 мая сообщили в "Думе ТВ".

В материале говорится, что такая памятная дата была установлена в 2010 году. Первоначально "День окончания Второй мировой войны" отмечали 2 сентября, однако в 2020 году было решено перенести его на 3 сентября.

Законопроект о переименовании памятной даты Госдума приняла в первом чтении.

На сайте российского парламента опубликована объяснительная записка к проекту, в которой обоснована позиция чиновников страны-агрессорки. Смену названия они связали с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины и современной политикой Японии.

"Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны. Запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы иеновые авуары Банка России. В политическом обиходе администрации Ф.Кисиды прочно закрепились обвинения в "агрессии" и угрозы "заставить заплатить дорогую цену"", — говорится в документе.

Кроме того, авторы инициативы уверены, что переименование важно для "защиты территориальной целостности РФ на Дальнем Востоке". Об этом написали журналисты "НСН".

Во время выступления в Госдуме чиновник страны-агрессорки заявил "да здравствует победа над Японией", в ответ на что прозвучали аплодисменты депутатов.

Напомним, 17 мая в СМИ сообщили, что в российском парламенте предложили отправлять на войну в Украину "больших и агрессивных" собак.

Ранее, 8 мая, депутат РФ Алексей Журавлев предложил особую маркировку для товаров из "недружественных стран" — надпись "произведено врагом России". Ее хотят размещать "на самом видном месте".