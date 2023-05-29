За помощь России: Верховная Рада одобрила введение санкций против Ирана

Ограничения продлятся 50 лет и включают полный запрет на торговые операции с Тегераном, прекращение транзита ресурсов, запрет на полеты и транспортировку на территории Украины.

Верховная Рада Украины приняла решение о введении санкций в отношении Ирана на протяжении 50 лет. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Законопроект о введении санкций в отношении исламской республики был поддержан 328 парламентариями.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в ВР проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет, который поддержал Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По словам парламентария, санкции ввели, в том числе из-за предоставления Тегераном Москве дронов и вооружения для обстрела украинских городов.

"После того, как они помогают России, предоставляют сотни "шахедов", которые "кошмарят" наши города, надо еще и разрывать дипломатические отношения. Санкции — это хорошо, но недостаточно", — написал нардеп.

Санкции против Ирана

Согласно официальному документу, введенные санкции против исламской Республики Иран будут действовать в течение 50 лет и охватывать широкий спектр мер, включающих полный запрет на торговые операции, прекращение транзита ресурсов, запрет на полеты и транспортировку на территории Украины, а также предотвращение вывода капитала резидентами Ирана.

Кроме того, предлагается ввести запрет на инвестиции в Иран и передачу технологий, а также прав на объекты интеллектуальной собственности резидентами Украины.

Организацией и контролем выполнения санкций будет заниматься Кабинет Министров, Служба безопасности, Служба внешней разведки, Национальный банк и другие компетентные государственные органы.

Помощь Ирана России

Иран долгое время отрицал помощь России, поставляя беспилотники модели Shahed во время полномасштабного вторжения России. Однако, впоследствии, Тегеран признал, что предоставил ограниченное количество дронов "до начала конфликта". В свою очередь, Кремль активно использует иранские беспилотники для нападений на украинские города и инфраструктуру.

Напомним, 26 мая телеканал CNN сообщал, что Иран продолжает поставлять оружие в Российскую Федерацию, а Запад не может этому помешать.