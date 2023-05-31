Бомба у Лукашенко, кнопка у Путина. Куда прилетит ответ, если из Беларуси запустят ядерное оружие

Александр Лукашенко и высшее руководство Беларуси выдают размещение российского тактического ядерного вооружения за самый большой вклад в безопасность страны. При этом стараются не упоминать, что решение о его применении остается только в руках Путина. Фокус узнавал, как Лукашенко попал в ловушку Кремля, а также о том, в Минск или Москву прилетит ответ в случае применения ядерного оружия.

25 мая министры обороны РФ Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия. В тот же день Александр Лукашенко заявил, что процесс перемещения боеприпасов начат. Здесь необходимо уточнить, что специальное хранилище, по словам российского президента, должно быть построено в Белоруссии до июля 2023 года. Маловероятно, что это вооружение будет храниться на обычных военных складах. Уже через несколько дней Лукашенко начал раздавать еще не полученный российский ядерный арсенал всем, кто присоединится к так называемому Союзному государству.

"Никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией. А это очень просто — в Союз Беларуси и России нужно вступать. И все будет ядерное оружие на всех. Это мое мнение., не мнение россиян. Но думаю, это возможно", — подчеркнул Лукашенко.

В ответ на такие призывы президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "по достоинству оценил шутку" Лукашенко.

От заявления Путина о решении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие прошло ровно два месяца. Хотя первые намеки на это в Кремле начали делать летом 2022 года. В это время РФ заявила, что передаст Минску зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут иметь ядерные боеголовки. В конце года официальный Минск сообщил, что комплексы уже поставлены на боевое дежурство. Кроме того, обсуждается вопрос модернизации белорусских штурмовиков Су-25 к способности нести ядерные заряды.

Как ядерное оружие в Беларуси отвечает Договору о нераспространении

Главным аргументом Лукашенко по этому решению было то, что западные страны пытаются втянуть Беларусь в войну, а он сам не собирается никого запугивать и шантажировать.

Согласно документу, подписанному 25 мая в Минске, решение о применении нестратегического, то есть тактического ядерного оружия (ТЯЗ) остается за российской стороной. Иными словами, территория Беларуси становится местом хранения и возможных запусков ядерных зарядов по решению из Москвы.

Шойгу и Хренин подписали договор о размещении в Беларуси ядерного оружия, но управление им осталось в Москве Фото: Twitter

Специалист по нераспространению ядерного оружия из Киевского национального университета профессор Сергей Галака объясняет, что таким образом РФ обходит действие международного Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Если не передают возможность принимать решение о применении, то это не нарушение Договора. Например, по подобному примеру ядерное оружие США размещается в Турции и Германии", — говорит Галака Фокусу.

"Лукашенко должен понимать, что ядерное оружие — это не картофель, который можно хранить в погребе и доставать, когда захочет. Решение о применении зарядов будет приниматься в Кремле, Лукашенко ни на решение, ни на практику использования не будет иметь никакого влияния. Так называемая "кнопка" персонифицирована, так было и во времена СССР, Украина имела свой арсенал, но не могла им распоряжаться. Таким образом, ядерное хранилище на территории Беларуси становится законной целью при развертывании, или даже превентивно", — говорит Фокусу политический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

Что такое тактическое ядерное оружие

Свое начало ТЯЗ берет со времен "холодной войны", когда ядерные страны начали разрабатывать ядерные заряды меньшей мощности для нанесения удара, что позволит решать тактические задачи. В отличие от стратегического ядерного оружия тактическая имеет значительно меньшую мощность и может применяться без специальных средств доставки, то есть ракет. Если говорить в цифрах, то ТЯЗ может поражать цели на расстоянии до 500 км, а ее мощность не достигает 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, для стратегической – это 1000 килотонн. Тактические ядерные заряды в виде снарядов можно даже использовать из самоходных артиллерийских установок (САУ). К примеру, 203 мм САУ "Малка". В истории тактическое ядерное вооружение ни разу не использовалось на поле боя.

Зачем Лукашенко ядерная бомба

Имея свою ядерную триаду, РФ может дотянуться до любой точки земного шара. Поэтому размещение ядерных зарядов на территории Беларуси мало изменит паритет сил. Кроме того, странным выглядит объяснение, что ТЯЗ размещается для сдерживания и якобы гарантий безопасности от посягательств Запада, при этом "кнопка" остается в Москве.

Вместе с тем секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заверил, что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям. Но это будет крайний шаг.

Лукашенко боится вооружать население Беларуси, есть вероятность восстания

Военный аналитик, полковник запаса Петр Черник объясняет Фокусу, что Беларусь уже давно потеряла свою субъектность и является территорией оккупированной РФ. Лукашенко уже давно используют как занавес, чтобы население не начало нервничать. Поэтому все заявления о большом потенциале и перспективах от российского ядерного вооружения – это только продукт для внутреннего потребителя, не более того.

По мнению Сергея Галаки, согласившись на размещение российского тактического ядерного оружия, Лукашенко стал заложником Путина и приведет войну на свою территорию.

"Но у Лукашенко уже нет выбора, он сейчас думает о том, как сохранить себя и удержаться у власти. Он до последнего подыгрывает Путину – предоставляет военные объекты, вооружение и передает белорусскую военную технику снятую с хранения, чтобы не втягивать свою армию в войну. Но, он давно втянул в войну страну, поэтому выдает ТЯЗ как достижение и защиту народа", — говорит эксперт.

Галака отмечает, что одной из причин того, что Лукашенко не проводит мобилизацию в стране, является то, что он боится вооружать население, он понимает, что армия может вернуться против него.

В свою очередь Александр Кочетков предполагает, что никакого размещения ТЯО на территории Беларуси может не состояться, а все останется только громкими заявлениями.

"Помните, Путин пугал, что разместит ядерное оружие в Калининграде, в Крыму, там даже подготовили хранилище, но этого не произошло. Вызывает удивление, почему он должен это сделать в Беларуси. В Кремле понимают, что Лукашенко может использовать это вооружение для дальнейших торгов с Западом, выторгуя таким образом свою легитимность", — говорит он Фокусу.

Каков будет ответ на использование ядерного оружия из Беларуси

В ответ на систематические угрозы Кремля ядерным оружием страны Запада неоднократно предостерегали Путина даже не думать об этом. Еще в апреле 2022 года Борис Джонсон, в то время премьер-министр Великобритании, заявил, что страна оставляет за собой право нанести ответный ядерный удар, в случае использования РФ ядерного оружия на территории Украины. Уже в октябре агентство Reuters сообщило, что НАТО готовится к физическому ответу в случае российской ядерной атаки на Украину. После размещения ТЯЗ на территории Беларуси страна тоже становится законной целью, хотя и не имеет доступа к принятию решений о таком применении.

"В случае решения Путина применить ядерное оружие с территории Беларуси ответ будет по центру принятия решений, то есть по Москве и по пусковым установкам – в Беларуси", — говорит Кочетков.

В случае решения Путина применить ядерное оружие с территории Беларуси, ответ будет по центру принятия решений, то есть Москве и пусковым установкам – Беларуси Фото: Скриншот

Бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж объясняет, что из совместного решения Путина и Лукашенко о размещении ядерного оружия выходит их солидарная ответственность за подготовку террористического акта с применением ядерного оружия, аналогов которому не было в истории.

"Именно поэтому сейчас по оперативным каналам идут предупреждения о последствиях применения такого оружия. На Западе отслеживают ситуацию в режиме онлайн, поэтому на момент подготовки или зарядки ядерным зарядом носителя может быть нанесен упреждающий удар", — объясняет он Фокусу.

Он отмечает, что западные спецслужбы по оперативным каналам постоянно передают в РФ о неизбежности ответа за использование ядерного вооружения. Конечным аргументом всегда является официальное заявление, чтобы на весь мир в последний раз сделать предупреждение.

"У меня был личный опыт общения с Путиным. Хочу сказать, что он не воспринимает ничего, кроме суперкритических аргументов против него и РФ. Только прямая непосредственная угроза его жизни", — добавляет Маломуж.

Петр Черник напоминает, что у Запада достаточно конвенционных средств и инструментов, чтобы не прибегать к ядерному вооружению. Например, вывести из строя все электронное оборудование РФ или Белоруссии или оставить их без возможности управления энергетическими объектами.

Напомним, после развала СССР Беларусь официально отказалась от находившегося на ее территории ядерного статуса и арсенала. На тот момент он насчитывал 81 ракетный комплекс "Тополь" (SS-25). В ноябре 1996 года последний из них был выведен на территорию РФ.