Сербия не будет вводить санкции против РФ: разговор с Зеленским ничего не изменил, — Вучич

По словам сербского президента, Белград определился с позицией еще в марте 2022 года и в вопросе санкций соблюдает собственные интересы.

Позиция Сербии в отношении антироссийских санкций не изменилась даже после встречи президента Александра Вучича с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает РТС 1 июня.

По его словам, разговор между президентами был коротким и хорошим, но при этом страна остается при своей позиции, если речь идет о введении международных санкций против Российской Федерации.

"У нас был короткий разговор, но решение о санкциях против России принимают граждане Сербии через свое руководство, и когда мы говорим о санкциях, мы свое решение приняли в марте 2022 года и высказали свою позицию. Никогда вы не можете изменить чью-либо позицию одним разговором. У Сербии своя политика, Сербия — самостоятельная и независимая страна, мы уважаем Украину, хорошо, что мы поговорили, но Сербия соблюдает свои интересы", — говорится в сообщении.

Александр Вучич отдельно подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность Сербии и не признает независимость Косово. Белград солидарен с Киевом, поэтому в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский никак не прокомментировал разговор с сербским коллегой на момент публикации материала.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что Сербия согласилась тайно поставлять летальное оружие в Украину. В секретных документах Пентагона, которые проанализировали журналисты, есть информация о том, что Белград располагает военной возможностью и политической волей для дальнейших поставок вооружения на нужды ВСУ.

В тот же день в Минобороны Сербии опровергли поставки оружия Украине. По словам главы ведомства Милоша Вучевича, информацию об отправке вооружения опубликовали, дабы дестабилизировать страну и втянуть ее в конфликт.