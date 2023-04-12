"Только третьим сторонам": в Минобороны Сербии опровергли поставки оружия Украине

По словам главы ведомства Милоша Вучевича, информацию об отправке вооружения опубликовали, дабы дестабилизировать страну и втянуть ее в конфликт.

Related video

Сербия не поставляет оружие конфликтующим странам. Об этом в среду, 12 апреля, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сообщает местный портал Telegraph.

Так, Вучевич опроверг информацию британского агентства Reuters о том, что Сербия продает оружие в Украину. По его словам, это делается с целью дестабилизировать ситуацию в Сербии и втянуть ее в конфликт.

"Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот, мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. У кого-то явно есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики, — сказал Вучевич.

При этом министр отметил, что Белград продает оружие третьим сторонам, которые "далеки от конфликта".

"Всегда существует вероятность того, что на территории конфликта каким-то волшебным образом будет найдено какое-то оружие, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину, и все, что публикуется на эту тему, является недостоверными домыслами", — заявил Вучевич.

Что писало агентство Reuters о поставках Сербией оружия в Украину

12 апреля британское агентство Reuters, ссылаясь на "слитые" секретные документы Пентагона, писало, что Сербия согласилась или уже предоставила Украине летальное оружие.

В одном из документов были представлены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и летальной помощи. В документе за 2 марта с грифами Secret и NOFORN отображена диаграмма из 38 стран Европы. Из нее видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его.

Напомним, 26 марта президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание особого блока под руководством США, в который должна войти Украина. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения о срочном вступлении Украины в ЕС.

Ранее, 13 марта, Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение международных санкций против Российской Федерации. По его мнению Сербия платит высокую цену за то, что они не вводят международные ограничения по отношению к РФ после начатой агрессии в Украине.