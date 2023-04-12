"Тільки третім сторонам": у Міноборони Сербії спростували постачання зброї Україні

За словами глави відомства Мілоша Вучевича, інформацію про відправку озброєння опублікували, щоб дестабілізувати країну та втягнути її у конфлікт.

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Сербія не постачає зброю країнам, що конфліктують. Про це у середу, 12 квітня, заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч, повідомляє місцевий портал Telegraph.

Вучевіч спростував інформацію британського агентства Reuters про те, що Сербія продає зброю в Україну. За його словами, це робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Сербії та втягнути її у конфлікт.

"Ми спростовували цю брехню понад десять разів, і ось, ми робимо це знову. Сербія не продавала і не продаватиме зброю українській чи російській стороні, а також країнам, що оточують цей конфлікт. Хтось явно має на меті втягнути Сербію в цей конфлікт Але ми послідовно дотримуємося встановленої політики, — сказав Вучевіч.

При цьому міністр зазначив, що Белград продає зброю третім сторонам, які "далекі від конфлікту".

"Завжди існує ймовірність того, що на території конфлікту якимось чарівним чином буде знайдено якусь зброю, але це не має жодного стосунку до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не відправляла зброю до України, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими домислами", — заявив Вучевіч.

Що писало агентство Reuters про постачання Сербією зброї в Україну

12 квітня британське агентство Reuters, посилаючись на "злиті" секретні документи Пентагону, писало, що Сербія погодилася чи вже надала Україні летальну зброю.

В одному з документів було подано відповіді європейських урядів на запити України щодо військового вишколу та летальної допомоги. У документі за 2 березня з грифами Secret та NOFORN відображено діаграму з 38 країн Європи. З неї видно, що Сербія відмовилася надати навчання українським військам, але зобов'язалася відправити летальний тягар або вже надала його.

Нагадаємо, 26 березня президент Сербії Олександр Вучич анонсував створення особливого блоку під проводом США, до якого має увійти Україна. За його словами, найближчим часом буде ухвалено рішення про терміновий вступ України до ЄС.

Раніше, 13 березня, Міністр економіки Сербії Раді Баста виступив за запровадження міжнародних санкцій проти Російської Федерації. На його думку, Сербія платить високу ціну за те, що вони не вводять міжнародні обмеження щодо РФ після розпочатої агресії в Україні.