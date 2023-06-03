В Индонезии предложили провести референдум на "спорных" территориях Украины: в МИД ответили

В МИД Украины заявили, что нет никакого "спора" из-за территорий — они оккупированы Россией и это зафиксировано в документах ООН.

На форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил свой план мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает агентство Reuters.

План, предложенный Субианто, включает сразу несколько мер. Во-первых, предлагается ввести немедленное прекращение огня. По мнению Субианто, это необходимо для обеспечения безопасности и прекращения насилия, чтобы открылся путь к мирному разрешению.

Одним из ключевых аспектов плана является создание демилитаризованной зоны, которая будет находиться под контролем миротворцев. Стороны конфликта должны отступить от линии соприкосновения на расстояние 15 километров.

Помимо этого, в плане предусматривается проведение новых референдумов на "спорных территориях" под эгидой ООН. Однако, пока не было конкретизировано, какие именно территории рассматриваются в качестве "спорных".

Реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что эти территории не являются просто "спорными", а фактически оккупированы Россией.

"Между Украиной и Российской Федерацией нет никаких спорных территорий, где можно было бы проводить референдумы. Россия совершила акт агрессии, оккупировав Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Этот факт зафиксирован в официальных документах ООН", — заявил Николенко.

Спикер МИД также отметил, что Украина ценит внимание, которое Индонезия уделяет вопросам восстановления мира, однако он напомнил о существовании "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским. Эта формула стремится к полному восстановлению суверенитета Украины на оккупированных территориях и обеспечению устойчивого мира.

Напомним, 23 мая сообщалось, что лидеры шести африканских государств хотят инициировать мирные переговоры Украины с Российской Федерацией, но при этом в них может не быть условия о выводе оккупантов из территории Украины.

Ранее, 9 мая, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время ни одна сторона не готова договариваться, так как каждая уверена в своей победе. По его словам, до мирных инициатив еще долго и неизвестно когда они начнутся.