Скандал с картой без Крыма: в МИД Украины потребовали от Венгрии прекратить провокации

В украинском ведомстве напомнили Будапешту о его международных обязательствах в рамках НАТО, ЕС и ООН. Действия Венгрии не способствуют более быстрому восстановлению мира, добавили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины требует от Венгрии прекратить провокации после скандала с публикацией карты Крыма в составе России правительством Венгрии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД Украины в субботу, 3 июня.

В МИД отметили, что публикация такой карты, противоречит официальной позиции Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Министерство подчеркнуло, что Венгрия должна прекратить провокационные действия и соблюдать свои международные обязательства, которые она приняла в рамках своего членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — отметили в МИД Украины.

Правительство Венгрии изобразило на карте Крым в составе России

Напомним, 30 мая правительство Венгрии на своем YouTube-канале опубликовало карту, на которой Крым изображен как часть территории России. Ролик с картой содержит призывы к миру в Украине, в нем говорится о страданиях детей, разрушение городов и проблемы беженцев. В нем также говорится о возможности глобальной войны в будущем. В ролике отмечается необходимость немедленного начала мирных переговоров.

Провокационные высказывания Виктора Орбана в отношении Украины

2 июня премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, предложил Украине не проводить контрнаступление. Украинское дипломатическое ведомство отреагировало, призвав Орбана не подрывать единство Европейского Союза и осудить агрессивные действия со стороны Москвы.

Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал условия для окончания войны в Украине. Он заявил, что единственным путем остановки войны является достижение соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Орбан также выразил надежду на победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и призвал воздержаться от критики США, указав на вредность этого для бизнеса.

Несколькими днями ранее, 14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Виктора Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.