"Заявление подписал": Кличко уволил из КГГА нарушителя комендантского часа Никоряка

На опубликованном мэром столицы изображении можно увидеть документ, который подтверждает, что чиновник лишился своей должности директора департамента охраны культурного наследия.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заявление об увольнении сотрудника городской администрации Алексея Никоряка уже было подписано. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 8 июня.

В опубликованном посте можно увидеть документ написанный от руки. Принадлежит он Директору департамента охраны культурного наследия КГГА Александру Никоряку. После громкого скандала с нарушением комендантского часа городской глава заявил, что он будет уволен со своей должности немедленно.

Виталий Кличко подписал заявление об увольнении чиновника после нарушения комендантского часа Фото: Виталий Кличко / Telegram

Так и произошло. Заявление было написано спустя несколько дней после выхода резонансного расследования.

"Заявление Александра Никоряка подписал", — говорится в сообщении Виталия Кличко.

Ранее мэр Киева уже комментировал скандал, где отметил, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для граждан, без исключения. Если подобные действия позволяют себе чиновники, тогда они несут еще и политическую ответственность.

"А в правоохранительные органы обращаюсь еще раз по поводу контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час", — заявил Кличко.

Нарушение Александра Никоряка: что известно

Журналисты "Украинской правды" сняли расследование в Киеве, где выяснилось, что понятие "комендантский час" существует только для обычных граждан. Чиновники продолжают вести привычный образ жизни и развлекаться в заведениях вне зависимости от времени суток.

В одном из ресторанов после 12:00 был замечен директор департамента культурного наследия КГГА Александр Никоряк. В связи с чем и был уволен в четверг, 8 июня.

Напомним, 19 мая адвокат Андрей Новак предупреждал, что за нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность.