Людей смыло с домами стремительным течением: как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС

По словам местных жителей, на нижних затопленных улицах Алешек плавали десятки тел, но российские военные забирали их и прятали, чтобы избежать шумихи.

После затопления части Херсонской области в воде можно было увидеть тела погибших — как российских военных, так и гражданских. Ситуация осложнилась, когда вода начала сходить. Об этом в комментариях Фокусу рассказывают местные жители и правозащитники.

"Я лично видел, как по Алешкам плавают тела. Не было возможности помочь. Я вытаскивал одного старика на забор, но с собой не мог дотянуть, потому что он бы нас утопил. Думаю, погибло много пожилых людей, большинство молодежи выехали, а вот старшие люди — нет", — рассказал местный житель Алешек Сергей.

По его словам, центральное кладбище Алешек подтоплено на 10-15%, а еще одно полностью — уровень воды там достигал метра над могилами.

"Ходят слухи среди местных, что на нижних затопленных улицах плавали десятки тел и россияне их тихонько куда-то забирали, чтобы не было шума, что там такое происходит", — подчеркнул он.

О десятках, а то и сотнях погибших говорит и исследовательница ситуации на юге Украины правозащитной организации Медийная инициатива за права человека Анастасия Пантелеева.

"Местные говорят, что дома, которые были расположены неподалеку от ГЭС смыло первым потоком вместе с людьми, которые спали. Также рядом с Новой Каховкой расположено село Крынки, там было стремительное течение, люди видели тела людей в воде — гражданских и военных. Сейчас их прибивает к берегам ниже по течению Днепра", — объясняет Анастасия.

Напомним, журналисты The New York Times выяснили, что 6 июня Каховскую ГЭС могли взорвать изнутри. На это указывают масштабы разрушений плотины.

Больше читайте в материале Фокуса "Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов", — как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС".

Напомним, 12 июня украинские пограничники зафиксировали неуправляемые взрывы боеприпасов, которые выносит на берег Черного моря вместе с обломками бытовых вещей, после затоплений, к которым привел подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Также напомним, что мэр Новой Каховки Владимир Коваленко озвучил две самых главных проблемы, с которыми столкнулись горожане: это гибель будущего урожая и риск эпидемии из-за разлагающихся трупов животных.