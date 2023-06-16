"У нас больше, чем у стран НАТО": Путин заявил, что РФ не сократит запасы ядерного оружия (видео)

По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".

Президент России Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Кремль располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, сообщают российские СМИ.

"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.

По его словам, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".

"Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", — пояснил Путин.

При этом он напомнил, что Россия может применить ОМУ, если создается угроза для "территориальной целостности, независимости и суверенитета существования государства".

Выступление Путина на на Петербургском международном экономическом форуме

Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии. Это, отметил он, элемент сдерживания.

"Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подытожил глава государства.

16 июня, Фокус писал о том, что Путин назвал условие применения ядерного оружия в Украине. Президент России Владимир Путин допустил, что РФ может использовать ядерное оружие против Украины. Такое заявление глава Кремля сделал в ходе Петербургского международного экономического форума.

Также в ходе ПМЭФ Путин заявил об изменениях в глобальной геополитике и призвал усиливать экономику. По его словам, мир стал многополярным, намекнув, что США якобы потеряли свои позиции глобального игрока.