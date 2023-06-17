Параллельно с помощью Украине: Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику

Михеил Саакашвили заявил о своем намерении участвовать во всех судебных процессах, связанных с ним, начиная с текущего дня. Он также призвал к объединению всех национальных и антироссийских сил.

Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии и гражданин Украины, заявил о своем намерении вернуться в грузинскую политику. Это произошло после его предыдущего сообщения год назад, когда он заявил, что грузинская политика больше не интересует его. Соответствующее заявление опубликовано на странице Саакашвили в Фейсбуке.

"Несмотря на свое состояние здоровья, я намерен очень активно приобщиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в отношении Украины", — говорится в заявлении.

Михеил Саакашвили подчеркнул, что в Грузии нельзя просто ожидать победы, сидя сложа руки, и что необходимо активно действовать и стремиться к успеху, используя инновационные и смелые подходы.

Он заявил о своем намерении участвовать во всех судебных процессах, связанных с ним, начиная с текущего дня. Саакашвили также призвал к объединению всех национальных и антироссийских сил.

Саакашвили отметил, что последней каплей, которая подтолкнула его сделать такое заявление, стали слова на заседании Верховной Рады Аджарии — главой правительства Торнике Рижвадзе, которое назвал войну 2008 года "трусливо проигранной войной".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о состоянии экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. По его словам, жизнь Саакашвили зависит сейчас не от политического, а чисто от нравственного решения, имеющего чистую и весомую юридическую базу.

13 марта Михеил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти из-за своего состояния. В момент начала заключения он весил 120 килограммов, а уже в марте – 64.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и попытке убить Саакашвили.