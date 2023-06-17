Достигли дна журналистики. МИД раскритиковал французский телеканал за репортаж об оккупантах

Скандальное видео было снято с позиций российских захватчиков на оккупированных Россией украинских территориях.

Журналисты французского телеканала TF1, проводя съемки на оккупированной Россией территории, нарушил законы Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"Сообщение TF1 о том, что российские войска уничтожают новые города на оккупированных территориях Украины, достигает нового минимума журналистики", – подчеркнул представитель дипломатического ведомства.

Он отметил, что снимая свой репортаж журналисты французского телеканала рекламируют так называемую мощь российской армии, и добавил, что такие действия позорят память тех, кто погиб в результате российской агрессии.

"Кроме того, TF1 посещал оккупированные территории, нарушая законы Украины", – резюмировал Николенко.

Скандальное видео TF1

Реакцию украинского МИД вызвал репортаж журналистов французского телеканала, опубликованный в YouTube 15 июня. На момент публикации этого материала видео набрало 139 тысячи просмотров.

Репортаж TF1 был снят с позиций российских захватчиков на временно оккупированных украинских территориях. На кадрах видно дорогу к позициям ВС РФ, а также блиндажи оккупантов,

Российские военные комментировали ситуацию с боеприпасами и беспилотниками, а также рассказывали, как применяют вооружение против ВСУ.

Между тем журналист, находящийся за кадром не упоминает о том, кто является агрессором, и не приводит фактов из широкого контекста войны России против Украины.

В то же время в репортаже идет речь о том, что российские военные долго готовились к контрнаступлению Украины и ожидают его.

Напомним, 16 мая посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL, попавшего в скандал из-за неудачной шутки о президенте Украины Владимире Зеленском. Ведущая одной из передач заявила в эфире, что он приезжал в Елисейский дворец "со своим шапито".

В январе ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телеканала TF1. Обстрел прифронтового города произошел в момент, когда журналист Поль Гасье вышел на связь со студией.