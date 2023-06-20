Еще 5 пунктов: СМИ рассказали, что нужно Украине для начала переговоров о членстве в ЕС

По информации СМИ, для начала переговоров Киев должен выполнить ряд условий среди которых реформа Конституционного суда и принятие законов, ограничивающих влияние олигархов.

С момента получения Украиной статуса страны-кандидата в летом 2022 года, страна уже выполнила два из семи требуемых условий, касающихся судебной реформы и борьбы с коррупцией. Об этом во вторник, 20 июня, пишет агентство Reutes.

В распоряжение журналистов промежуточный отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины, который будет опубликован на этой неделе. В документе будет отмечено, что страна выполнила два из семи условий для начала переговоров. При этом руководство Евросоюза планирует подчеркнуть достигнутый Украиной прогресс, несмотря на ее активное участие в войне с Россией.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС, ознакомленных с отчетом, заявил, что Украина уже выполнила два критерия, касающихся судебной реформы и законодательства о СМИ. Он отметил, что отчет будет умеренно позитивным и не будет искажать реальность, а скорее признает достигнутый прогресс, включая проведение расследований в области противодействия коррупции.

Оставшиеся условия включают реформу Конституционного суда и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законодательство, направленное на ограничение влияния олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Третий источник добавил, что "стакан наполовину полон" в отношении реформ, и хотя судебные реформы достигли определенного прогресса, все еще остается ряд ключевых задач, которые нужно выполнить.

Напомним, 4 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Напомним также, в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Европейский союз и НАТО уже через два года.