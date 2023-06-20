Плен в Будапеште: Правительство Венгрии лишило украинских военнопленных свободы

По словам адвоката Андрея Яковлева, действия правительства Венгрии нарушают Международное право прав человека, поэтому Украина может использовать правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека, чтобы вернуть своих граждан.

Венгрия не является стороной международного вооруженного конфликта, поэтому неизвестны правомерные основания передачи этой стране военнопленных, как это имело место с передачей командиров "Азова" Турции. Об этом в комментарии Фокусу сказал адвокат Андрей Яковлев.

"Пока история выглядит странной, ведь мы не знаем всей информации, — отмечает он, — Вероятно эти военнопленные сами согласились на такие условия. Это ситуация схожа с той, что случилась с командирами "Азова" в Турции. По факту они удерживаются в третьей стране для недопущения присоединения к войску, что является главной целью плена".

Яковлев добавил, что пока правительство этой страны не объяснило основания содержания наших людей, но можно констатировать, что Венгрия лишила украинских граждан свободы — задержанные не могут свободно передвигаться и вынуждены оставаться под контролем правительства Венгрии в неизвестном месте.

При этом Венгрия не является стороной международного вооруженного конфликта, поэтому неизвестны другие, предусмотренные Третьей Женевской конвенцией, правомерные основания передачи ей военнопленных, как это имело место с передачей командиров "Азова" Турции".

"Можно предположить, что действия правительства Венгрии нарушают Международное право прав человека, в частности ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обязательства Венгрии перед странами — участницами Европейской конвенции, в частности, и Украиной запрещают произвольное лишение свободы, без предусмотренных этой статьей оснований", — подчеркнул юрист.

По его словам, в этой ситуации Украина может попытаться использовать правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека, которое позволяет суду в исключительных случаях вмешиваться немедленно и фактически приказать правительству, в данном случае, Венгрии немедленно прибегнуть к определенным действиям — вернуть Украине ее граждан.

Украинские военнопленные в Будапеште: что известно

Напомним, 9 июня представитель МИД Олег Николенко сообщил, что Русская православная церковь передала Венгрии одиннадцать пленных украинцев венгерского происхождения. Он заверил, что правительство Украины не было проинформировано о соответствующих правительственных переговорах между странами.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что венгры и "игроки" из другой неназванной страны провернули "тайную операцию", чтобы подкрепить образ венгерского премьера как "единственного защитника" своего народа.

Больше читайте в материале Фокуса "Венгерская операция: где Будапешт и российская церковь прячут украинских военных".