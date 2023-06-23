Иранские дроны, порты и медиа: Совет ЕС принял 11-й пакет санкций против РФ

В рамках последнего пакета санкций было добавлено 87 новых компаний в список, которые напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс. К этим фирмам будут применяться более жесткие ограничения на экспорт.

Совет Европейского Союза принял 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, который направлен на усиление существующих ограничений и борьбу с обходом санкций. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наши санкции уже наносят тяжелый удар по российской экономике и по способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет мер усиливает наше давление на Россию и военную машину Путина. Решая проблему обхода санкций, мы максимально усилим давление на Россию, лишив ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы продолжать свою незаконную войну против Украины", — приводит цитату главы Европейского парламент Жозепа Борреля пресс-служба Совета ЕС

Согласно сообщению Совета ЕС, новые меры направлены на борьбу с обходом санкций и включают усиление двустороннего и многостороннего сотрудничества с третьими странами, а также предоставление технической помощи. В случае, если такие меры окажутся недостаточными, ЕС планирует предпринять "быстрые, пропорциональные и целевые действия в виде соответствующих индивидуальных мер в ответ на участие операторов из третьих стран в обходе санкций".

Если после этого, как сказано в сообщении, проблема сохранится значительной и системной, ЕС может применить "крайние меры" и ограничить продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий, которые уже запрещено ввозить в Россию, особенно тех, которые могут использоваться для ведения войны, в отношении третьих стран, представляющих "постоянный и особенно высокий риск" обхода санкций.

Что включают санкции против РФ

Новые санкции запрещают транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться в военных целях, авиации или космической индустрии, а также авиационного и ракетного топлива, предназначенного для перевозки из ЕС в третьи страны.

В рамках нового пакета было внесено в список дополнительные 87 компаний, оказывающих прямую поддержку российскому военно-промышленному комплексу. К этим компаниям будут применяться более строгие экспортные ограничения. Среди них четыре иранских производителя дронов, которые поставляют их в Россию, а также компании из третьих стран, оказывающие помощь России в обходе торговых ограничений

В новом пакете санкций расширен список товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях. К этому списку были добавлены электронные компоненты, полупроводники, оборудование для производства и тестирования электронных компонентов и печатных плат, а также компоненты оптических приборов, навигационное оборудование, металлы, используемые в оборонной промышленности, и морское оборудование.

Санкционный список также включает 5 новых медиа, включая RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon. Они признаны контролируемыми или косвенно подконтрольными РФ и используемыми для манипулирования информацией. Был расширен запрет на перевозку товаров в ЕС автодорожным транспортом прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России.

С целью противодействия попыткам обмана и обходу санкций, связанным с перевозкой нефти и нефтепродуктов, в порты и шлюзы ЕС запрещен доступ судов, осуществляющих перевалку с судна на судно. Это применяется, если у компетентных органов есть достаточные основания полагать, что судно нарушает санкции по импорту российской нефти и нефтепродуктов или перевозит нефть, приобретенную по цене выше определенного предела.

Также санкции применяются к лицам и компаниям на персональном уровне, названия и имена которых в Совете ЕС пока не озвучили.

Напомним, днем ранее, 22 июня, WSJ сообщал, что в Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений.

21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.