Из-за банка: Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине от фонда ЕС, — Reuters

По заявлению Будапешта, причиной блокирования помощи, является внесение Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны.

Венгрия снова не поддержала выплату очередного транша военной помощи Украине от фонда ЕС (EPF) в размере около 500 млн евро из-за внесения украинцами венгерского OTP Bank в черный список. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 26 июня, сообщает Reuters.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец нелепому, лживому положению, в соответствии с которым крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", — сказал глава венгерского МИД.

Будапешт уже заблокировал выплату этого транша в мае, ссылаясь на ту же проблему, пишет издание.

Справка: EPF, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность.

Напомним, 22 июня украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия готовит информационно-психологическую операцию, цель которой скомпрометировать Украину в безынициативности и нежелании обмена пленниками.

14 июня Петер Сийярто заявил, что если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт в Украине не начался бы. В Будапеште рассчитывают, что экс-президент США вернется в Белый дом и это позволит закончить войну в Украине.