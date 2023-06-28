"Явно проигрывает войну": Путин "абсолютно" ослаблен недолгим мятежом в РФ, – Байден

Американский президент считает, что сегодня Владимир Путин слабее, чем на прошлой неделе. По его словам, президент РФ стал изгоем во всем мире.

В среду, 28 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "абсолютно" ослаблен провальной попыткой Евгений Пригожина совершить военный переворот. Об этом пишет CNN.

Как отмечают журналисты, американский лидер высказался о влиянии мятежа на авторитет российского президента, что стало его наиболее категоричным комментарием на эту тему. Ранее лидер США высказывался более сдержано.

"Трудно сказать, но он явно проигрывает войну", — заявил Джо Байден.

Американский президент подчеркнул, что Владимир Путин терпит поражение в войне "дома". По мнению Байдена, на сегодняшний день российский лидер слабее, чем на прошлой неделе.

"Он стал чем-то вроде изгоя во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский союз, это Япония", — заключил Джо Байден.

Напомним, что 27 июня Джо Байден впервые прокомментировал попытку Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Президент США подчеркнул, что его страна не имеет отношения к этим событиям.

Мы также сообщали, что по мнению политолога Андрея Колесникова, вероятным ответом Владимира Путина на разногласия внутри России станет ужесточение репрессий. Эксперт считает, что президент РФ не остановит войну против Украины.

Еще мы писали о том, что по данным The Wall Street Journal, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить Сергей Шойгу и Валерия Герасимова в Ростове, однако ФСБ заранее узнала о его планах.