ФСБ узнала заранее: мятеж Пригожина не достиг успеха из-за утечки информации, — WSJ

По данным журналистов, основателю ЧВК "Вагнер" пришлось форсировать начало бунта ввиду того, что его планы раскрыли российские спецслужбисты.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить высшее военное руководство Министерства обороны Российской Федерации. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 28 июня, ссылаясь на представителей западной разведки.

Западные официальные лица сказали журналистам, что у Евгения Пригожина были шансы на успех, однако его восстание потерпело крах из-за утечки информации.

Сообщается, что Федеральная служба безопасности РФ узнала о подготовке мятежа за два дня до запланированного начала, из-за чего Евгению Пригожину пришлось начать свою операцию раньше.

В источнике говорится, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов должны были совершить визит в Ростовскую область, однако поездка так и не состоялась.

Авторы стати также отмечают, что "вагнеровцам" без особого труда удалось захватить военные объекты в Ростове. По мнению западной разведки, это может указывать на причастность к заговору некоторых командиров ВС РФ.

Напомним, что по данным The New York Times от 28 июня, бывший командующий Объединенной группировкой ВС РФ в Украине генерал Сергей Суровикин заранее знал о подготовке военного мятежа главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Ранее, 27 июня, мы также писали о том, что по информации CNN, разведка США знала о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж в России, но скрывала разведданные от своих союзников.

Еще мы писали о том, что 27 июня саудовский телеканал сообщил о задержании четырех командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии. Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.