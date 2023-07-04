Будапештский гамбит. Почему Орбан вредит Украине и как дальше уживаться с Венгрией в ЕС

Украина и Венгрия ведут позиционную дипломатическую войну. Чаще всего спорами пытается воспользоваться Россия, которая привыкла действовать чужими руками. В частности, с помощью венгерского премьера Виктора Орбана. Особенность его политики — играть на стороне Кремля. Фокус узнавал, сможет ли Украина найти общий язык с Венгрией без Орбана.

"Страна не поддерживает план ЕС по долгосрочному финансированию Украины", "президент РФ Владимир Путин не является военным преступником, а Украину больше нельзя считать суверенным государством", "необходимо помешать украинскому контрнаступлению и начать переговоры о прекращении огня с РФ" — все это высказывания не российских политиков, а премьер-министра Венгрии — страны, которая входит в Европейский Союз и НАТО — Виктора Орбана.

Только за последний месяц он сделал ряд подобных громких заявлений, которые можно назвать враждебными для Украины. Тем самым Орбан не только поддержал политику России в отношении Украины, но и приложил усилия, чтобы отношение рядовых украинцев к рядовым венграм, которые весной 2022 года во время выборов в который раз поддержали политика (к слову, партия Орбана Fidesz получила лишь половину голосов избирателей, но это позволило ей иметь полный контроль над парламентом) менялось к худшему.

Очевидно, что конфликт Киева и Будапешта имеет свою историю, однако в условиях агрессии РФ и стремления Украины в ЕС и НАТО противостояние обостряется.

Эксперты говорят: дело не только в идейных убеждениях Орбана — он, возможно, искренне восхищается Путиным, но и в том, что его партия решила использовать тему Украины во внутренней и внешней политике. Год назад, во время предвыборной кампании в Венгрии, Орбан откровенно использовал тему войны в Украине, подчеркивая, что именно он не позволит втянуть Венгрию в противостояние. Поддерживает его в этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Именно из его уст звучат едва ли не самые громкие заявления относительно Украины. Так, недавно Сийярто публично заявил, что Венгрия собирается блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые должны были начаться в декабре 2023 года, если не решится вопрос с правами нацменьшинств на Закарпатье, в частности, это касается сферы образования.

Образовательный процесс с замечаниями

Образовательный вопрос, о котором упоминает Сийярто, — это история, которая началась в 2017 году. Тогда Верховная Рада Украины приняла закон об образовании. В нем говорится об обязательности получения образования на государственном языке.

Документ вызвал бурю недовольства в Будапеште. Там не понравилось, что в украинских школах и университетах должны учиться исключительно на государственном языке, а языки нацменьшинств допускаются только в младшей школе и как отдельный предмет.

Стоит заметить, что до этого в Украине, преимущественно в Закарпатской области, существовало около ста школ, в которых обучение велось на венгерском языке. Украинский в них также изучали, но его преподавали не как родной, а как иностранный, учебников и учителей для изучения языка в таком особом формате не хватало. Как правило, такие школы получали дополнительное финансирование из Венгрии — в частности, их поддерживали различные благотворительные фонды. Средства выделялись на ремонт учебных заведений, закупку учебников, канцтоваров и дополнительные премии учителям.

При этом интересно, что в самой Венгрии в то время не существовало ни одной школы, где преподавание велось бы на украинском языке, только отдельные классы. Будапешт говорил, что готов обеспечить обучение, но спроса на украинский не было. Хотя, например, поляки или словаки имеют большие школы на территории Венгрии.

Еще одна важная деталь — и Польша, и Словакия до того занимались развитием своих языков на территориях других государств, поддерживая школы (все их выпускники, конечно, знали государственный язык страны проживания). Украина же за годы независимости откровенно не успела научить ни этнических венгров Закарпатья, ни румын Бессарабии, ни даже русских украинскому языку. В частности, известно, что в 2017 году 75% выпускников Береговского района не сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку, а это означает, что они не смогли поступить в украинские высшие учебные заведения.

Министр Сийярто публично заявил, что Венгрия собирается блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС Фото: Hungary Today

В конце концов в Украине образовательный вопрос быстро превратился в политический. После принятия образовательного закона, например, Министерство иностранных дел Румынии выразило обеспокоенность, соответствующее министерство Польши — сказало, что будет строго наблюдать за имплементацией закона и принимать все меры для обеспечения полякам в Украине доступа к обучению на польском, а вот венгерское правительство выступило с радикальным заявлением. Там заявили, что новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству, поэтому отныне Венгрия не будет поддерживать на дипломатическом уровне ни одну украинскую инициативу в международных организациях, то есть блокировать европейские и евроатлантические стремления. И так происходило более пяти лет.

Даже несмотря на то, что Венецианская комиссия впоследствии, анализируя закон об образовании, согласилась с тем, что Украина может оставить его неизменным, а взамен "использовать гибкость" для высшей гарантии прав венгров. И Украина это сделала — был продлен переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании. Но Венгрия продолжает настаивать, что школы на Закарпатье — в опасности.

Как обеспечить права нацменьшинств

Кроме того, в Венгрии говорят еще и об общем реформировании законодательства в отношении нацменьшинств. Это условие в 2022 году появилось в перечне требований к Украине как кандидату на вступление в ЕС в связи с требованием именно Венгрии.

В ответ Украина приняла Закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", который недавно раскритиковала Венецианская комиссия. Однако не из-за венгерского вопроса, а из-за российского. И это тема для отдельной публикации. Если коротко, эксперты отметили, что русское меньшинство нуждается в такой же или даже большей защите, чем, скажем, польское или венгерское, ведь в Конституции Украины есть упоминание об особом статусе русского языка.

Общее реформирование законодательства в отношении нацменьшинств является одним из требований к Украине, как кандидату на вступление в ЕС Фото: 24 Канал

Но сейчас важно заметить,что, отвергнув агрессивную политику Венгрии в языковом вопросе, Украине рано или поздно придется уладить ситуацию с нацменьшинствами. И в этом ничего уникального или исключительного нет. И Орбан или Сийярто на этот процесс не могут повлиять.

Разные страны это условие для вступления в ЕС также выполняли. Например, Словакия, на территории которой проживает большая группа этнических венгров — примерно полмиллиона, что составляет около 10% в пределах всей страны. В результате реформ сейчас в Словакии образование на всех уровнях можно получать на родном языке, язык нацменьшинств можно использовать на региональном уровне в общинах, в которых нацменьшинство составляет минимум 15%, действует институт Уполномоченного по делам национальных меньшинств и Фонд поддержки культуры национальных меньшинств. При этом в упомянутой Словакии действует ограничение: при условии получения гражданства другой страны, в том числе и Венгрии, которая привыкла навязчиво раздавать свои паспорта (не только в Украине, но и в Сербии, Румынии, Словакии), теряется словацкое.

Радикализация решения венгерского кризиса

"Венгерский вопрос очень деликатный, в нем переплетена геополитика и права меньшинств, региональные игроки Закарпатья и глобальные игроки от Пекина до Вашингтона, от Москвы до Брюсселя с Берлином. Тут… можно наломать дров. Но сейчас невозможно промолчать", — не так давно написал на своей странице в социальных сетях директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук. Он говорит, что несмотря на то, что изучает Венгрию, долгое время пытался публично не комментировать тему. Сейчас же молчать не может.

Эксперт объясняет: "В Facebook пылает дискуссия, которую запустили заявления о том, что, мол, Закарпатье надо "проучить", размывая места компактного проживания венгров. Эта идея многим резонирует. Отдельные интеллектуалы без колебаний клеймят гражданское общество Венгрии за "недостаток характера" и не видят в Венгрии альтернативы "орбановцам". Волны, которые поднимаются в комментариях под соответствующими сообщениями в социальных медиа, пугают своей радикальностью".

Радикальными он, предполагаем, называет высказывания донецкого журналиста Дениса Казанского. Тот, в частности, говорит, что важно взяться за венгерский вопрос и предлагает развернуть на Закарпатье строительство жилья для военных и для переселенцев, которые потеряли дома в связи с войной и оккупацией, а также помочь переехать туда бизнесу. "Особенно — в города и общины, где есть значительный процент венгерского населения. Таким образом этнический состав региона изменится, но при этом ничьи права не будут нарушены. Ведь никакого нарушения в том, чтобы строить жилье для своих граждан, пострадавших от войны, нет", — говорит Казанский. Мол, такой должна быть государственная политика Украины в ответ на официальную политику правительства Виктора Орбана в отношении Украины.

Комментировать такое предложение даже не эксперту из Венгрии трудно, ведь целенаправленное искусственное изменение этнического состава и пропорций населения определенной территории — это преступление, к которому обычно прибегали тоталитарные режимы (например, когда после Второй мировой войны заселяли Крым). Кроме того и без специальной релокации после начала полномасштабного вторжения в Закарпатье приехало огромное количество переселенцев, у которых с местными, венграми или представителями других национальных меньшинств, проблем не возникает.

Но даже если отбросить громкие заявления, то, очевидно, что украинско-венгерский вопрос требует решения.

На ступеньку ниже: поддержка Украины от венгров

Несмотря на то, что официально правительство Венгрии отказалось предоставлять Украине военную помощь, а только гуманитарную, некоторые венгры объединились в волонтерские инициативы, которые помогают украинским военным на фронте.

О такой помощи регулярно пишет краевед, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Федор Шандор. Он — этнический венгр, который служит в 68 Отдельном батальоне территориальной обороны Закарпатья 101 Отдельной бригады ТрО. За время с начала полномасштабного вторжения инициативная группа венгров, которая называется "Кормушка закарпатских шарканов", собрала более 221 тысячи евро на дроны, тепловизоры и другое снаряжение. Шандор говорит, что их подразделение уже получило несколько пакетов помощи, которую венгры перевозят самостоятельно через границу и передают бойцам ВСУ.

Эксперты обращают внимание, что на бытовом уровне ни венгры в Венгрии, ни этнические венгры в Украине не поддерживают дискуссию, начатую командой Орбана. И это доказывает пример возвращения группы украинских военнослужащих — этнических венгров, которые весной прошлого года попали в плен РФ, а в начале июня 2023 года были переданы Венгрии через посредничество русской православной церкви. Фокус ранее подробно писал об этом случае. Известно, что из 11 человек, которые были перемещены на территорию Венгрии, в Украину вернулись пятеро.

После передачи в медиа активно распространялись слухи о том, что военнослужащих ВСУ хотели показать во время некой "пресс-конференции": они должны были бы критиковать процесс мобилизации в Украине и заявить, что отказываются служить дальше. Зато ни один из них перед камерами так и не появился, что свидетельствует об отказе подливать масло в огонь. К тому же, условиями передачи граждан Украины Венгрии было то, что Будапешт не будет информировать Киев о передаче военнопленных, а также они не вернутся на территорию страны после окончания войны. Очевидно, что из-за позиции военных эти договоренности нарушаются, а провокация не удалась — Орбан не смог стать вторым Виктором Медведчуком, который, пользуясь своими связями с Кремлем, пытался проводить обмены пленными.

Непоколебимая позиция Украины в борьбе с Орбаном

Конечно, Россия понимает, что провоцируя конфликты внутри Украины, а также с ее отдельными соседями, она ослабляет украинскую власть. Это происходит не только потому, что правительство Виктора Орбана подыгрывает России и зависит от нее. Но и потому, что агрессию по отношению к Украине правящая партия Fidesz выбрала как одну из тем для коммуникации, намеренно провоцируя, создавая конфликты в информационном поле.

"Мы должны уважать собственную Конституцию и действовать бескомпромиссно, ведь на нашей стороне приняты законы о защите и функционировании украинского языка как государственного, и закон об образовании. Еще раньше наши западные партнеры, предлагали пойти на уступки именно венграм. Потому что претензии Венгрии — в интересах Кремля, — говорит Фокусу экс-глава комитета по иностранным делам в предыдущем созыве Верховной Рады Анна Гопко. — Но что важно, так это работать с венгерским обществом, сотрудничать с их оппозицией как в парламенте, так и в регионах. Говорить, что у них полностью зависимые от правительства медиа, обращать внимание на честность и прозрачность проведения выборов. Сейчас венгры стали заложниками соседо-ненавистнической политики Орбана и его прокремлевской линии, он пытается навредить Украине в ЕС, блокируя комиссию Украина-НАТО".

Гопко убеждена — в ЕС понимают, что требуют реформ от Украины, но уже действующие члены могут нарушать правила, выражать неуважение к ценностям ЕС, за что могут быть наказаны. Она говорит, что Венгрия имеет механизмы блокировки, но у ЕС есть свои рычаги, чтобы "с Венгрией говорить по-взрослому".

"Вопрос только политической воли и решимости. Ведь венгры пытаются сформировать коалицию, накрутить румын и болгар, когда речь идет о НАТО. Но те часто их не поддерживают. Но Венгрия — член ЕС и НАТО, она зависит финансово, безопасностно и энергетически от них, поэтому международные партнеры имеют рычаги для блокирования ее действий", — добавляет Анна Гопко.

Виктор Орбан придерживается прокремлевской линии и проводит соседско-ненавистническую политику в ЕС Фото: Kremlin.ru

Сергей Герасимчук из "Украинской призмы" в своей заметке также отмечает, что Орбан сделал венгров Закарпатья своими заложниками, как, собственно, и венгров в других соседних с Венгрией государствах.

"Они ему нужны для грязной игры и грязных голосов на выборах. Но на самом деле он не заботится об их судьбах. Орбан стремится поссорить украинцев с венграми Закарпатья, румын с венграми Трансильвании. Эти ссоры его устраивают и ему помогают. Виктору Орбану, вероятно, хотелось бы даже большего, вплоть до столкновений на этнической почве. Ему также наверняка хотелось бы, чтобы "недобитое" гражданское общество Венгрии отождествляли с ним, с режимом Орбана", — объясняет эксперт. И говорит, что ошибка Украины сейчас в том, что чиновники все это время пытались работать в угоду Орбану, а лучше работать против него. Но не против Венгрии, которая не вся, как уже отмечалось, выбирала Орбана. И Орбан рано или поздно станет прошлым, а Украина, как и Венгрия, будут членами одного европейского сообщества.